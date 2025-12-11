قائمة المغرب النهائية لكأس أمم إفريقيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الخميس، القائمة النهائية لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وضمت القائمة 28 لاعبًا استعدادًا للبطولة القارية التي تحتضنها المملكة المغربية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، وذلك ضمن استعدادات “أسود الأطلس” للمنافسة على اللقب أمام جماهيرهم وعلى أرضهم.



وجاءت قائمة أسود الأطلس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير محمدي كاجوي- المهدي الحرار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- محمد الشيبي- جواد الياميق- رومان سايس- عبد الحميد آيت بوضلال- نايف أكرد- آدم ماسينا- نصير مزراوي- أنس صلاح الدين.

خط الوسط: أسامة ترجالين- سفيان أمرابط- إسماعيل الصابيري- نايل العيناوي- بلال الخنوس- عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: براهيم دياز- إلياس أخوماش- شمس الدين طالبي- يوسف النصيري- أيوب الكعبي- سفيان رحيمي- عبد الصمد الزلزولي- إلياس بن صغير.

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في كأس أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جزر القمر، ثم ملاقاة منتخب مالي، ويختم دور المجموعات بمواجهة زامبيا.