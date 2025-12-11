قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
أصل الحكاية

أزمة محمد صلاح مع ليفربول تتصاعد.. علامات استفهام حول مستقبله في النادي

محمد صلاح
محمد صلاح
ولاء خنيزي

يشهد نادي ليفربول حالة من التوتر المتصاعد بعد اندلاع أزمة حادة بين النجم المصري محمد صلاح والمدير الفني الهولندي أرني سلوت وقد جاءت هذه الأزمة عقب سلسلة من القرارات الفنية التي أبعدت صلاح عن التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي مما دفع صلاح إلى التعبير عن استيائه بوضوح في تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل النادي وخارجه.

أسباب تفجر الخلاف بين صلاح وسلوت

بدأت شرارة الخلاف عندما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز يونايتد ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق وقد عبر اللاعب عن غضبه مؤكدًا أنه قدم الكثير للنادي خلال السنوات الماضية ولا يعرف سبب استبعاده المتكرر وأوضح صلاح أن تراجع مستوى الفريق لا يتحمله وحده وأنّ علاقته بالمدرب باتت تفتقر للتقدير والاحترام مما جعل احتمالات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمرًا مطروحًا بشدة.

رد فعل إدارة ليفربول على تصريحات صلاح

لم تمر تصريحات محمد صلاح مرور الكرام إذ اتخذت إدارة النادي قرارًا فوريًا باستبعاده من مباراة ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف دون مقابل وقد مثّل هذا القرار مؤشرًا واضحًا على عمق الأزمة وعدم رغبة الإدارة في التصعيد الإعلامي من جهة اللاعب.

مستقبل مشاركة صلاح في المباريات المقبلة

وفقا لتقارير شبكة TEAMtalk فإن حظوظ محمد صلاح في المشاركة أمام برايتون تضاءلت بصورة كبيرة إذ يعتزم أرني سلوت الاستغناء عنه في اللقاء القادم لعدم تقديمه أي اعتذار عن تصريحاته الأخيرة وأشارت الشبكة إلى أن الأجواء داخل الفريق تؤكد أنّ الأزمة لا تزال بعيدة عن الحل وأنّ مشاركة صلاح تبدو شبه مستحيلة في ظل استمرار التوتر بين الطرفين.

اتجاه ليفربول للسماح برحيل مبكر إلى معسكر المنتخب

تذهب بعض المصادر داخل النادي إلى أن ليفربول قد يسمح لصلاح بالانضمام المبكر إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في المغرب يوم الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري ويرى اللاعب أنّ ما قاله كان تعبيرًا طبيعيًا وصريحًا عما يشعر به ولا يرى ضرورة للاعتذار عنه بينما تعتقد إدارة النادي أنّ النجم المصري لن يقدم على هذه الخطوة مما يترك الأزمة مفتوحة أمام احتمالات كثيرة في الأسابيع المقبل.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

أكاديمية مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوربية للسلامة

احد المراكز المغلقة

الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

