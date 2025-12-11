شوبير يعلق على أزمة استبعاد محمد صلاح: الأفضل احترام رؤية المدرب

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة استبعاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، من المشاركة في المباريات بقرار من المدير الفني أرني سلوت، مؤكدًا أنه كان يفضل أن يقتصر تصريح صلاح على احترام وجهة النظر الفنية للمدرب دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، إنه كان يتمنى أن يكتفي صلاح بالإشارة إلى أن غيابه عن المباريات سببه رؤية فنية من الجهاز الفني يجب احترامها، بدلًا من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا.

إشادة بمساندة أساطير ليفربول وانتقاد لكاراجر

وأشاد شوبير بمواقف ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، والفرنسي سمير نصري، ولويس دياز لاعب الريدز السابق، بعدما أعلنوا دعمهم لصلاح خلال الأزمة، بينما انتقد موقف جيمي كاراجر الذي هاجم اللاعب في تحليلاته الأخيرة.

شوبير: أمم أفريقيا ستعيد الأمور لنصابها

وأشار شوبير إلى أن وضع صلاح داخل ليفربول سيتحسن بعد انضمامه لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا: "الأمور هتتعدل والمياه هتعود لمجاريها".