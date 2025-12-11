قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمة انتهت.. شوبير يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن إيقاف القيد
بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير
سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
مأساة البرد والمطر في غزة.. وفاة رضيعة في خان يونس و«الأونروا» تحذر من كارثة
وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
رياضة

شوبير يعلق على أزمة استبعاد محمد صلاح: الأفضل احترام رؤية المدرب

منتصر الرفاعي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة استبعاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، من المشاركة في المباريات بقرار من المدير الفني أرني سلوت، مؤكدًا أنه كان يفضل أن يقتصر تصريح صلاح على احترام وجهة النظر الفنية للمدرب دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، إنه كان يتمنى أن يكتفي صلاح بالإشارة إلى أن غيابه عن المباريات سببه رؤية فنية من الجهاز الفني يجب احترامها، بدلًا من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا.

إشادة بمساندة أساطير ليفربول وانتقاد لكاراجر

وأشاد شوبير بمواقف ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، والفرنسي سمير نصري، ولويس دياز لاعب الريدز السابق، بعدما أعلنوا دعمهم لصلاح خلال الأزمة، بينما انتقد موقف جيمي كاراجر الذي هاجم اللاعب في تحليلاته الأخيرة.

شوبير: أمم أفريقيا ستعيد الأمور لنصابها

وأشار شوبير إلى أن وضع صلاح داخل ليفربول سيتحسن بعد انضمامه لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا: "الأمور هتتعدل والمياه هتعود لمجاريها".

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

"مسرح الجنوب" يطلق اسم المخرج الكبير عصام السيد على دورته العاشرة

ايرادات السينما المصرية: مني زكي تتصدر شباك التذاكر بـ الست والسعدني بالمركز الثاني

بسمة بوسيل تشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

