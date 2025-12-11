البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية

نفى مسؤول رفيع بالبيت الأبيض اتخاذ واشنطن قرارات نهائية بشأن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وتشكيل مجلس السلام ولجنة التكنوقراط الفلسطينية.

قوات أمريكية في غزة

وأوضح المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض لفضائية سكاي نيوز عربية، أن المناقشات الخاصة بالقوة التي ستُنشر في قطاع غزة لا تشمل نشر قوات أمريكية هناك.

وأشار المسئول الذي لم يكشف هويته إلى أن هناك مناقشات جارية بشأن التفاصيل العملياتية للقوة الدولية التي ستنشر في قطاع غزة.

استبعاد توني بلير

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز كشفت الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لن يرأس "مجلس السلام" الذي سيدير قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مصدر مقرب من بلير الخبر لفاينانشال تايمز ، مدعيًا أن الزعيم البريطاني سيشارك في اللجنة التنفيذية التي ستعمل تحت مظلة "مجلس السلام"، ووفقًا للتقرير، الذي يستند إلى مصادر مطلعة، فإن السبب هو معارضة عدة دول إسلامية.