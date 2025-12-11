ألكسو تهنئ قطر والدول العربية لإدراج "البشت" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

هنأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" دولة قطر وكافة الدول العربية الشقيقة بمناسبة اعتماد "البشت" وإدراجه على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

ويأتي هذا الإنجاز الثقافي ليعكس عمق الموروث العربي وأصالته، وذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقد في الهند خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر، حيث يجسّد "البشت" دلالات الهوية والهيبة والمكانة الاجتماعية عبر التاريخ.

وأكدت "ألكسو" في بيان لها أن هذا الاعتماد الدولي يمثل تتويجًا للجهود التشاركية والعمل العربي المشترك في حماية هذا المكوّن التراثي الأصيل، مشيرة إلى أن خبراء المنظمة أشرفوا بالتعاون مع الجهات المختصة في الدول العربية المشاركة على إعداد ملف الإدراج وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في صون التراث غير المادي.

وثمّنت المنظمة ما توليه دولة قطر من اهتمام ودعم للتراث العربي، مهنّئة قيادتها وحكومتها وشعبها بهذا الإنجاز الثقافي المشرّف، كما قدمت تهانيها للدول العربية كافة على هذا النجاح الذي يبرز غنى وتنوع التراث العربي المشترك، ويعزز حضوره على الساحة الدولية.