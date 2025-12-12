قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعرأشهر أعيرة الذهب  في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025؛ استقرارا على مستوي محلات الصاغة.

سعر أشهر عيار ذهب اليوم

جاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر شهر ة داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر أشهر عيار ذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء 

ثبات المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير

استقرار المعدن الأصفر

وأظهرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم ثباتا دون تغيير بعد زيادة سجلها المعدن الأصفر على مستوي الأعيرة الذهبية

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تحرك الذهب

وصعد الذهب في تعاملات مساء أمس الخميس مقدار 66 جنيه في المتوسط ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها مطلع الأسبوع الجاري

تذبذب دوري

خلال الأسابيع الماضية تعرض الذهب لتراجع بقيمة بلغت 550 جنيه في المتوسط تاركا بذلك حالة من التذبذب في المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6440 جنيه للبيع و 6468 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء 

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 18اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4830 جنييه للبيع و 4851 جنيه للشراء

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3756 جنيه للبيع و 3773 جنيه للشراء

سعر أوقية  اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4257 دولار للبيع و 4258 دولار للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.08 ألف جنيه للبيع و 45.28 ألف جنيه للشراء

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في الأسواق العالمية

قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد ايرا» للاستثمار وتجارة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل توقعات التضخم المرتفعة والأسواق العالمية المتقلبة.

وتوقع لوكا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية في 2026، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيواصلون اللجوء إلى الذهب لتعزيز محافظهم ضد تقلب الأسواق وتقليل المخاطر.

وأضاف لوكا :انقسام أعضاء الفيدرالي يعكس حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب على الذهب ويزيد من أهميته في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين حول العالم."

وأشار لوكا أيضًا إلى أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر للذهب: "عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة في الأسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أمان رأس المال."

كما أضاف: الخطوة الأخيرة للفيدرالي تمثل أيضًا مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية، وهو ما يزيد الثقة لدى المستثمرين في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل."

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تأثير قرار الفيدرالي على الذهب والأسواق

في اجتماعها الأخير، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% – 3.75%، في خطوة كانت مسعّرة بالكامل في الأسواق، وجاء القرار نتيجة تصويت 9 أعضاء مقابل 3.

و دعا عضو المجلس ستيفن ميران إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما فضل كل من جولسبي وشميد الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في أكبر انقسام منذ عام 1988.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

