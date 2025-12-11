أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 بالمصنعية الآن

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب في مصر اليوم، بعد ارتفاع المعدن الأصفر بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة ، وتزداد معدلات البحث يومياً عن سعر عيار 21 وسعر عيار 18 وسعر الجنيه الذهب.

انخفاض سعر الذهب العالمي

تراجع الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوى له منذ أسبوع تقريباً، بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل متفاوت، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4210.88 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم

وخلال السطور التالية نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم الخميس ١١ ديسمبر على كافة الأعيرة وسعر جرام الذهب بالمصنعية وفقاً لموقع أي صاغة..

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة 6421 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم استقرارا بعد ارتفاعه 5 جنيهات، ليصل إلى 5618 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة، بعد ارتفاعه 4 جنيهات، ليصل إلى 4815 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ١١ ديسمبر 44944 جنيهاً وهو يعتبر الأكثر طلبا وشراءً كنوع من الاستثمار في الذهب .