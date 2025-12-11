قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الوطنية للانتخابات: تشكيل مجلس النواب القادم سيكون تجسيدا لإرادة المواطنين
شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية
إعادة بين 4 مرشحين بإيتاي البارود بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب
قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 بالمصنعية الآن

سعر عيار 18 بالمصنعية
سعر عيار 18 بالمصنعية
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب في مصر اليوم، بعد ارتفاع المعدن الأصفر بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة ، وتزداد معدلات البحث يومياً عن سعر عيار 21 وسعر عيار 18 وسعر الجنيه الذهب. 

انخفاض سعر الذهب العالمي

تراجع الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوى له منذ أسبوع تقريباً، بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل متفاوت، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4210.88 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم 

وخلال السطور التالية نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم الخميس ١١ ديسمبر على كافة الأعيرة وسعر جرام الذهب بالمصنعية وفقاً لموقع أي صاغة.. 

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة 6421 جنيهًا.

 سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم استقرارا بعد ارتفاعه 5 جنيهات، ليصل إلى 5618 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة، بعد ارتفاعه 4 جنيهات، ليصل إلى 4815 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ١١ ديسمبر 44944 جنيهاً وهو يعتبر الأكثر طلبا وشراءً كنوع من الاستثمار في الذهب . 

سعر عيار 18 بالمصنعية سعر عيار 21 بالمصنعية اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

تسليم العقود

وجهوا الشكر للرئيس السيسي.. تسليم 405 عقود عمل لذوي همم

الراحل محمد عبدالواحد

أسرة صدى البلد تنعى الكاتب الصحفي محمد عبدالواحد سكرتير تحرير الأخبار

مركز المعلومات

معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" خطوات رسم "خريطة بيانات" لأوضاع الأطفال في مصر

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد