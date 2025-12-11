حبايبنا اللزم .. الشيف أبو جوليا يروي كواليس بدايته مع فيديوهات السوشيال ميديا

حل الشيف الفلسطيني أبو جوليا، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة "النهار ".

وتحدث أبو جوليا عن كواليس مغامراته مع الطبخ عبر صفحاته على السوشيال ميديا، :" مع بداية جائحة كورونا كنت بشتغل في مجال الترجمة وكنت بطبخ وقررت أصور نفسي وانا بطبخ ".

وأكمل أبو جوليا :" نزلت أول فيديو ليا في الفجر ونمت ومكنش عندي متابعين كتير وتاني يوم لقيت الفيديو تخطى مليون مشاهدة وفي تالت يوم عمل 4 مليون مشاهدة ".

ولفت أبو جوليا :" بحب اخاطب الجمهور كأنهم صحابي وأقول لهم " حبايبنا اللزم" وهذا امر يعجب أعداد كبيرة من المتابعين ".

وتابع أبو جوليا :" لما نجح وانتشر اول فيديو ليا كنت حاسس بالفخر".



