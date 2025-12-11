الشيف أبو جوليا: كنت بشتغل حداد في غزة.. والجامعة كانت بتحتاج مصاريف 200 دولار

حل الشيف الفلسطيني أبو جوليا، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار".

وقال أبو جوليا :" عندما كنت متواجد في غزة كان هناك مشكلة في دخول الأسمنت للقطاع وبالتالي تأثرت مختلف المهن مثل الحدادة وبناء المنازل ".

وتابع أبو جوليا :" كنت بحتاج 2000 دولار في السنة عشان أدفع مصاريف الجامعة في قطاع غزة ".

وأكمل أبو جوليا :" كنت بشتغل في الحدادة عشان أوفر مصاريف الجامعة وكنت أحب الكتابة وزمان كنت بحلم أكون مهندس ".

ولفت أبو جوليا :" انا اتجوزت اخر واحد في اخواتي عشان كنت بشتغل مع أبويا وكل همي اوفر كل شيء لإخواتي ".

