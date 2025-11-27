حيوانات محنطة وطيور نادرة وأنتيكات.. جولة محمود سعد في سوق السلع النادرة "ديانا "

خصص الإعلامي محمود سعد ، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار " للحديث عن كواليس سوق السلع النادرة خلف سينما ديانا .

ومن جانبه قال محمد الخواجة أحد بائعي سوق السلع النادرة: “أنا بحنط الحيوانات الميتة وأقوم ببيعها للاحتفاظ بها كأنتيكات وتحف”.

وتابع الخواجة:" يتم تحنيط الطيور الميتة بحقن الفورملين ويتم وضع اسياخ داخل الحيوان كي يقف بالشكل المناسب ".

ومن جانبه قال رأفت أحد بائعي السلع النادرة في سوق ديانا :" أنا كنت بفرش في سوق الجمعة في الإسكندرية بالأنتيكات والتحف القديمة لبيعها ".

وتابع رأفت :" أقوم بعرض الانتيكات والتحف القديمة في سوق ديانا، وسوق ديانا بينزله ناس بتشتري بأسعار كويسة".

