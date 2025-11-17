هيدي كرم تتعاقد على فيلم عيلة دياب ع الباب مع محمد سعد: هنعمل حاجة حلوة جدا

تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النجاح الفني، وذلك بعد إشادة الجميع بشخصية رغدة التي لعبتها في مسلسل وتر حساس 2، إذ تعاقدت على فيلم "عيلة دياب ع الباب"، وهو من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد.

وأعربت النجمة هيدي كرم عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد في فيلمه الجديد، مؤكدة أن العمل لا يزال في مرحلة التحضيرات، وأنهما ستجمعها عدة مشاهد سوياً خلال الأحداث ومع النجمة غادة عادل.

وتابعت هيدي كرم أنها تقدّم شخصية كوميدية ضمن أحداث العمل، مؤكدة أن الشخصية بها تفاصيل جديدة ومختلفة عما قدمت من قبل: "الشغل محمد مع محمد سعد مفرحني جدا وهو فنان موهوب وجميل وباقي الأبطال وإن شاء الله هنعمل حاجة حلوة مع بعض والدور مختلف وحلو وده اللي خلاني أقبل على طول".

أعمال هيدي كرم

يذكر أن هيدي كرم حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل وتر حساس 2 حيث لعبت شخصية "رغدة" في الحلقات وهى تخرج من السجن عقب قضائها عقوبة فى قضية قتل "ليلى"، لتبدأ رحلة جديدة من الصراع، إذ سعت لاستعادة مكانتها وقوتها مستخدمة علاقاتها القديمة والجديدة، فى محاولة للعودة إلى دائرة النفوذ والسيطرة حيث أشاد الكثيرون بدورها بعد عرض العمل مؤكدين قدرتها على تقديم الشخصية بكل براعة.

مسلسل وتر حساس 2

مسلسل وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة استوديوز ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسى، وشارك في بطولته غادة عادل، محمد علاء، انجى المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، الهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى.

ودارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات: سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية. المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاثة، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.