استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

شهدت محافظة بني سويف واقعة نزاع أسري تحوّلت إلى أزمة قانونية ممتدة، بطلها مهندس ديكور اتهم شقيق زوجته بالاستيلاء على شقته بالقوة والاعتداء عليه وتهديده بشكل متكرر. وقال المهندس وائل محمد إن الخلافات بدأت بعد وفاة والد زوجته، قبل أن تتصاعد إلى اعتداءات جسدية وسرقة ممتلكات، بحسب روايته. وأوضح أنه حرر عدة محاضر رسمية وحصل على قرار تمكين من مسكنه، إلا أن النزاع استمر وتكررت البلاغات المتبادلة، وأكد تحوله من مجني عليه إلى متهم، مطالبًا باستعادة حقه وحمايته قانونيًا. ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.