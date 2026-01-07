قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
ديني

دعاء 18 شهر رجب للشفاء العاجل للمريض.. ردده في جوف الليل

دعاء 18 شهر رجب للشفاء العاجل
دعاء 18 شهر رجب للشفاء العاجل
أحمد سعيد

الدعاء هو ملجأ المؤمن في كل لحظة من حياته، وخاصة في أوقات الشدة والابتلاء وقد جعل الله تعالى دعوة المضطر بابا مفتوحا للفرج ووعد بإجابتها، ومع بزوغ فجر يوم 18 من شهر رجب، ننشر لكم في السطور التالية مجموعة من الأدعية المأثورة لطلب الشفاء ولتفريج الكرب وزوال الهم.

دعاء 18 شهر رجب للشفاء العاجل للمريض

بما روي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعًا يَجِدُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلاثًا، وَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ، سَبْعَ مَرَّات.

أفضل دعاء 18 شهر رجب للشفاء العاجل

ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

دعاء الشفاء العاجل 18 شهر رجب

ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين. اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

 أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.

