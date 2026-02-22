أداة مجانية لتنظيف ويندوز 11 من التطبيقات الزائدة والإعلانات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
كشفت مجلة PCWorld في تقرير تفصيلي أن أداة مجانية مفتوحة المصدر باسم Winhance تتيح للمستخدمين إزالة تطبيقات ويندوز 11 المدمجة مسبقًا (Bloatware) وتعطيل الإعلانات والإعدادات المزعجة من مكان واحد، دون الحاجة إلى أوامر معقدة أو أدوات مدفوعة.​

أوضحت المجلة أن Winhance يمكن تنزيلها مجانًا، وأنها عند التشغيل لأول مرة تفحص تفعيل نقطة استعادة النظام، ثم تعرض للمستخدم قائمة بجميع تطبيقات ويندوز المدمجة، مع إمكانية وضع علامة على أي تطبيق غير مرغوب فيه ثم حذفه دفعة واحدة عبر خيار Remove Selected Items من الشريط العلوي.​

إزالة تطبيقات النظام والبرامج الخارجية بسهولة

أشارت PCWorld إلى أن الأداة تميّز بين التطبيقات المحذوفة والقابلة للاستعادة من خلال نقاط ملوّنة بجوار كل تطبيق؛ حيث يتحول المؤشر بجوار التطبيق المحذوف من نقطة خضراء إلى حمراء، بينما يشير رمز إعادة التدوير الأزرق إلى إمكانية إعادة تثبيت التطبيق مرة أخرى إذا رغب المستخدم.​

أكد التقرير أن Winhance لا تقتصر على تطبيقات ويندوز المدمجة فقط، إذ توفّر تبويبًا باسم External Software يعرض البرامج الخارجية المثبّتة على الجهاز، مع إمكانية تحديد أي برنامج ثم اختيار Uninstall Selected Items لإزالته، أو Install Selected Items لإعادة تثبيته من نفس الواجهة في حال كان متاحًا.​

تبويب Optimize لتعطيل الإعلانات 

أوضحت المجلة أن تبويب Optimize داخل Winhance يجمع في شاشة واحدة عددًا كبيرًا من إعدادات ويندوز الموزّعة عادة على قوائم مختلفة، من بينها إعدادات الأمان وتعطيل الإعلانات والاقتراحات والمحتوى الترويجي الذي يظهر في واجهة النظام وفي بعض القوائم.​

أشارت PCWorld إلى أن قسم System Services داخل نفس التبويب يعرض قائمة بخدمات ويندوز مع وصف واضح لكل خدمة وتأثير تعطيلها، ما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار واعٍ قبل إيقاف أي خدمة، إلى جانب إمكانية التحكم في Windows Update، مثل حصر التحديثات في التحديثات الأمنية فقط بدل إيقاف التحديث نهائيًا.​

تخصيص واجهة ويندوز 11 

أكد التقرير أن تبويب Customizations في Winhance يوفّر مجموعة واسعة من خيارات تخصيص شكل ويندوز 11، مثل التبديل السريع بين الوضع الفاتح والوضع الداكن وتعديل سلوك شريط المهام وبعض عناصر الواجهة الأخرى دون الحاجة إلى التنقل بين عدة قوائم داخل إعدادات النظام.​

أوضحت PCWorld أن جمع خيارات إزالة التطبيقات الزائدة وضبط الخصوصية وتعطيل الإعلانات وتخصيص الواجهة في أداة واحدة يجعل من Winhance وسيلة عملية لإعداد نظام ويندوز جديد بسرعة، خاصة لمن يرغب في التخلص من «الزحمة» الافتراضية وترتيب الجهاز من البداية دون الدخول في خطوات تقنية معقدة.

