أداة مجانية لتنظيف ويندوز 11 من التطبيقات الزائدة والإعلانات

كشفت مجلة PCWorld في تقرير تفصيلي أن أداة مجانية مفتوحة المصدر باسم Winhance تتيح للمستخدمين إزالة تطبيقات ويندوز 11 المدمجة مسبقًا (Bloatware) وتعطيل الإعلانات والإعدادات المزعجة من مكان واحد، دون الحاجة إلى أوامر معقدة أو أدوات مدفوعة.​

أوضحت المجلة أن Winhance يمكن تنزيلها مجانًا، وأنها عند التشغيل لأول مرة تفحص تفعيل نقطة استعادة النظام، ثم تعرض للمستخدم قائمة بجميع تطبيقات ويندوز المدمجة، مع إمكانية وضع علامة على أي تطبيق غير مرغوب فيه ثم حذفه دفعة واحدة عبر خيار Remove Selected Items من الشريط العلوي.​

إزالة تطبيقات النظام والبرامج الخارجية بسهولة

أشارت PCWorld إلى أن الأداة تميّز بين التطبيقات المحذوفة والقابلة للاستعادة من خلال نقاط ملوّنة بجوار كل تطبيق؛ حيث يتحول المؤشر بجوار التطبيق المحذوف من نقطة خضراء إلى حمراء، بينما يشير رمز إعادة التدوير الأزرق إلى إمكانية إعادة تثبيت التطبيق مرة أخرى إذا رغب المستخدم.​

أكد التقرير أن Winhance لا تقتصر على تطبيقات ويندوز المدمجة فقط، إذ توفّر تبويبًا باسم External Software يعرض البرامج الخارجية المثبّتة على الجهاز، مع إمكانية تحديد أي برنامج ثم اختيار Uninstall Selected Items لإزالته، أو Install Selected Items لإعادة تثبيته من نفس الواجهة في حال كان متاحًا.​

تبويب Optimize لتعطيل الإعلانات

أوضحت المجلة أن تبويب Optimize داخل Winhance يجمع في شاشة واحدة عددًا كبيرًا من إعدادات ويندوز الموزّعة عادة على قوائم مختلفة، من بينها إعدادات الأمان وتعطيل الإعلانات والاقتراحات والمحتوى الترويجي الذي يظهر في واجهة النظام وفي بعض القوائم.​

أشارت PCWorld إلى أن قسم System Services داخل نفس التبويب يعرض قائمة بخدمات ويندوز مع وصف واضح لكل خدمة وتأثير تعطيلها، ما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار واعٍ قبل إيقاف أي خدمة، إلى جانب إمكانية التحكم في Windows Update، مثل حصر التحديثات في التحديثات الأمنية فقط بدل إيقاف التحديث نهائيًا.​

تخصيص واجهة ويندوز 11

أكد التقرير أن تبويب Customizations في Winhance يوفّر مجموعة واسعة من خيارات تخصيص شكل ويندوز 11، مثل التبديل السريع بين الوضع الفاتح والوضع الداكن وتعديل سلوك شريط المهام وبعض عناصر الواجهة الأخرى دون الحاجة إلى التنقل بين عدة قوائم داخل إعدادات النظام.​

أوضحت PCWorld أن جمع خيارات إزالة التطبيقات الزائدة وضبط الخصوصية وتعطيل الإعلانات وتخصيص الواجهة في أداة واحدة يجعل من Winhance وسيلة عملية لإعداد نظام ويندوز جديد بسرعة، خاصة لمن يرغب في التخلص من «الزحمة» الافتراضية وترتيب الجهاز من البداية دون الدخول في خطوات تقنية معقدة.