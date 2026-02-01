مايكروسوفت تعترف بخلل في ويندوز 11.. تحديثات أخيرة تسببت في تعطل الأجهزة

أقرت شركة مايكروسوفت رسميًا بوجود مشكلة تقنية تسببت في فشل إقلاع بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز 11"، وذلك بعد تثبيت سلسلة من التحديثات الأخيرة.

وأوضحت الشركة عبر صفحة الدعم الفني الخاصة بها، أن المستخدمين واجهوا شاشات سوداء أو زرقاء متكررة، مما منعهم من الوصول إلى سطح المكتب أو تشغيل برامجهم بشكل طبيعي، وهي المشكلة التي أثارت قلق الكثير من المستخدمين في مصر والعالم خلال الساعات الماضية.

تضرر قطاع كبير من المستخدمين

أشارت التقارير الفنية الصادرة عن موقع "The Verge" إلى أن العطل طال فئات محددة من معالجات الكمبيوتر وأنظمة الأمان، حيث تؤدي التحديثات إلى حلقة مفرغة من إعادة التشغيل التلقائي.

وأكدت المصادر أن الخلل ناتج عن تعارض برمجى بين التحديثات الأمنية الجديدة وبعض تعريفات المكونات الداخلية للجهاز، وهو ما أدى إلى توقف النظام تمامًا عن العمل في حالات معينة، مما دفع الخبراء للتحذير من التسرع في تحميل أي تحديث جديد قبل التأكد من استقرار النسخة.

خطوات عاجلة للحل من الشركة

أعلنت مايكروسوفت عن سحب التحديثات المتسببة في الأزمة بشكل مؤقت من خوادمها لضمان عدم وصولها لمزيد من الأجهزة حول العالم.

وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليًا على تطوير "رقعة إصلاحية" (برنامج صغير لمعالجة الخطأ) سيتم إرسالها للمستخدمين المتضررين تلقائيًا، كما نصحت من يواجهون المشكلة حاليًا بالدخول إلى وضع الاسترداد وحذف آخر تحديث تم تثبيته يدويًا لاستعادة السيطرة على أجهزتهم مرة أخرى.

توصيات تقنية لتفادي فقدان البيانات

أكد خبراء الأمن المعلوماتي ضرورة قيام المستخدمين بإجراء نسخة احتياطية من ملفاتهم الهامة على وحدات تخزين خارجية أو خدمات سحابية لتجنب فقدانها في حال انهيار النظام.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تعطيل ميزة "التحديث التلقائي" مؤقتًا في إعدادات الويندوز لمدة أسبوع على الأقل، وذلك حتى تتأكد المؤسسات التقنية من حل المشكلة تمامًا وصدور بيان رسمي يؤكد سلامة التحديثات القادمة من أي عيوب قد تعطل سير العمل أو تضر بالأجهزة.