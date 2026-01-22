مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق نسخة جديدة من خدمة Xbox Cloud Gaming تعتمد على الإعلانات، حسبما أورد موقع Windows Central، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل اختبار هذا الإصدار في عام 2025.

وجاء هذا التقرير بعد أن بدأ بعض مستخدمي Xbox بتلقي إشعارات تقول: "ساعة واحدة من اللعب المدعوم بالإعلانات لكل جلسة".

حاليا، يتيح Xbox Cloud Gaming لعب مئات الألعاب عبر السحابة، لكن المستخدمين يحتاجون إلى الاشتراك في Game Pass للوصول إليها.

أما النسخة المدعومة بالإعلانات، فستمكن أي شخص، حتى من دون عضوية Game Pass، من لعب مجموعة مختارة من الألعاب مقابل مشاهدة الإعلانات، بحسب التقرير.

وقال فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقسم ألعاب مايكروسوفت، مؤخرا إن ساعات البث عبر Xbox Cloud Gaming ارتفعت بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، وأضاف أن هدف الخدمة هو جعل الألعاب "أكثر وصولا من أي وقت مضى".

ووفقا للتقارير، فإن النسخة التجريبية من الخدمة المدعومة بالإعلانات التي اختبرت في 2025 كانت تعرض للمستخدمين إعلانات مدتها دقيقتان قبل بدء اللعب.

وليس إدراج خيار مدعوم بالإعلانات مفاجئا، فقد ألمح تيم ستيوارت من Xbox إلى هذا الأمر سابقا، كما أشار جيسون رونالد، مدير Xbox، في أغسطس 2025 إلى أن الشركة تبحث عن طريقة لجعل الخدمة "أكثر تكلفة معقولة وسهولة وصول"، وأن إضافة فئة مدعومة بالإعلانات قد تكون جزءا من هذا التطوير.

وللإشارة، فقد سبق أن جربت شركات أخرى فكرة الألعاب السحابية المدعومة بالإعلانات، مثل Square Enix التي أطلقت خدمة Coreonline عام 2012 قبل إيقافها بعد 15 شهرا بسبب ضعف الإقبال.

كما تقدم شركات مثل إنفيديا خدمة البث السحابي GeForce Now، التي تشمل فئة مجانية مدعومة بالإعلانات مع حد جلسة ساعة واحدة، بالإضافة إلى خطط شهرية مدفوعة بدون إعلانات بقيمة 10 و20 دولارا.

وعلى نطاق أوسع، تعتمد العديد من خدمات الترفيه الحديثة على النسخ المدعومة بالإعلانات كخيار مجاني أو مخفض، مثل خدمة Tubi التابعة لشركة Fox، التي تجاوز عدد مشاهديها منصتي Peacock وHBO Max، في حين يفرض كل من نيتفليكس وPrime Video رسوم اشتراك، لكنها تعرض إعلانات إضافية، بينما Tubi تقدم المحتوى مجانا بالكامل.