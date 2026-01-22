أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتصاعد الجدل مجددا حول الملياردير إيلون ماسك، في فصل جديد من الخلافات العلنية التي باتت تلازمه، وهذه المرة مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

تعرضت خدمات ياهو Yahoo، لـ عطل تقني واسع النطاق، أدى إلى صعوبة وصول عدد كبير من المستخدمين على مستوي العالم إلى مواقع وخدمات الشركة، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني Yahoo Mail.



أفاد موقع Downdetector المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الرقمية بوقوع عطل تقني واسع النطاق أثر على عدد من خدمات الإنترنت والمنصات الإلكترونية في الولايات المتحدة، في مقدمتها تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، إلى جانب شكاوى متفرقة تتعلق بخدمات رقمية أخرى.

تسعى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، إلى إحياء قضيتها ضد شركة "ميتا"، المالكة لـ فيسبوك، والتي تتهمها بتعزيز احتكار غير قانوني من خلال الاستحواذ على تطبيقي إنستجرام وواتساب، بحسب ما أكده متحدث باسم اللجنة.

أصبحت الهواتف الذكية ركيزة أساسية في الحياة اليومية، إذ تستخدم في العمل والدراسة والتواصل والمعاملات المالية، فضلا عن حفظ الصور والملفات الشخصية، ما يجعلها مخزنا ضخما للبيانات الحساسة.

تعمل شركة هواوي، بحسب تسريبات حديثة، على تطوير جيل جديد من النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد يرى النور خلال الفترة المقبلة، مع تركيز واضح على كسر الحواجز اللغوية أثناء التنقل.

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق Electric Scooter 6 Lite، والذي يعد أرخص سكوتر كهربائي ضمن سلسلة Electric Scooter 6 الجديدة، ليأتي في مرتبة أقل من طرازي Scooter 6 وScooter 6 Max، مع تركيز واضح على تلبية احتياجات التنقل القصير داخل المدن.

تواصل شركة iQOO تعزيز الزخم حول هاتفها الرائد القادم المخصص للألعاب iQOO 15 Ultra، وذلك بالتزامن مع فتح باب الطلبات المسبقة في السوق الصينية، في وقت بدأت فيه ملامح الجهاز تتضح عبر تشويقات رسمية وتسريبات متلاحقة.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إضافة لسلسلة Reno 15 مع هاتف Reno15 FS، الذي أصبح متاحا الآن في عدة أسواق أوروبية.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق نسخة جديدة من خدمة Xbox Cloud Gaming تعتمد على الإعلانات، حسبما أورد موقع Windows Central، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل اختبار هذا الإصدار في عام 2025.