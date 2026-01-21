قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لدينا علاقات رائعة مع مصر
ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

شيماء عبد المنعم

تعرضت خدمات ياهو Yahoo، لـ عطل تقني واسع النطاق، أدى إلى صعوبة وصول عدد كبير من المستخدمين على مستوي العالم إلى مواقع وخدمات الشركة، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني Yahoo Mail. 

وسجل موقع Downdetector المتخصص في رصد الأعطال ارتفاعا حادا في البلاغات خلال وقت قصير، حيث تجاوز عدد الشكاوى عشرات الآلاف قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا.
 

وخلال دقائق قليلة فقط، تجاوز عدد البلاغات 3000 بلاغا، قبل أن يبلغ ذروته عند أكثر من 18000 بلاغا، ثم يبدأ لاحقا في التراجع إلى مستويات أقرب إلى الطبيعي.

وأقرت Yahoo بوجود العطل عبر حساب YahooCare الرسمي، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على التحقيق في المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، مع التعهد بإطلاع المستخدمين على أي مستجدات فور توفرها.

عطل مفاجئ يضرب Yahoo ميل

وفي منشور لها عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، قالت Yahoo: “نحن على علم بأن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلات في الوصول إلى خدمات ومواقع ياهو. تعمل فرقنا حاليا على التحقيق في الأمر، وسنوافيكم بالتحديثات فور توفر مزيد من المعلومات”.

وأظهرت البيانات أن عدد البلاغات تجاوز 18000 بلاغ خلال الساعة الأخيرة. وأفاد 62% من المستخدمين بعدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمة عبر موقع الويب، فيما ذكر 34% أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما لم يتمكن 3% من فتح التطبيق.

وبحسب المؤشرات الحالية، يبدو أن العطل في طريقه إلى الانتهاء، وسط توقعات بعودة خدمات ياهو للعمل بشكل كامل خلال فترة قصيرة، بعد أن أثر الخلل التقني مؤقتا على تجربة المستخدمين حول العالم.

عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

