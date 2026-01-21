عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

تعرضت خدمات ياهو Yahoo، لـ عطل تقني واسع النطاق، أدى إلى صعوبة وصول عدد كبير من المستخدمين على مستوي العالم إلى مواقع وخدمات الشركة، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني Yahoo Mail.

وسجل موقع Downdetector المتخصص في رصد الأعطال ارتفاعا حادا في البلاغات خلال وقت قصير، حيث تجاوز عدد الشكاوى عشرات الآلاف قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا.



وخلال دقائق قليلة فقط، تجاوز عدد البلاغات 3000 بلاغا، قبل أن يبلغ ذروته عند أكثر من 18000 بلاغا، ثم يبدأ لاحقا في التراجع إلى مستويات أقرب إلى الطبيعي.

وأقرت Yahoo بوجود العطل عبر حساب YahooCare الرسمي، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على التحقيق في المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، مع التعهد بإطلاع المستخدمين على أي مستجدات فور توفرها.

عطل مفاجئ يضرب Yahoo ميل

وفي منشور لها عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، قالت Yahoo: “نحن على علم بأن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلات في الوصول إلى خدمات ومواقع ياهو. تعمل فرقنا حاليا على التحقيق في الأمر، وسنوافيكم بالتحديثات فور توفر مزيد من المعلومات”.

وأظهرت البيانات أن عدد البلاغات تجاوز 18000 بلاغ خلال الساعة الأخيرة. وأفاد 62% من المستخدمين بعدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمة عبر موقع الويب، فيما ذكر 34% أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما لم يتمكن 3% من فتح التطبيق.

وبحسب المؤشرات الحالية، يبدو أن العطل في طريقه إلى الانتهاء، وسط توقعات بعودة خدمات ياهو للعمل بشكل كامل خلال فترة قصيرة، بعد أن أثر الخلل التقني مؤقتا على تجربة المستخدمين حول العالم.