برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء

تواصل شركة iQOO تعزيز الزخم حول هاتفها الرائد القادم المخصص للألعاب iQOO 15 Ultra، وذلك بالتزامن مع فتح باب الطلبات المسبقة في السوق الصينية، في وقت بدأت فيه ملامح الجهاز تتضح عبر تشويقات رسمية وتسريبات متلاحقة.

وفي أحدث التطورات، ظهر الهاتف على منصة AnTuTu للاختبارات المعيارية، محققا أعلى نتيجة مسجلة حتى الآن على المنصة، ما يعكس تركيز الشركة الواضح على الأداء الفائق وتجربة الألعاب المتقدمة.

iQOO تسجل رقما قياسيا جديدا مع هاتفها المرتقب للألعاب

ووفقا لإدراج رسمي نشره مدير منتجات iQOO، فإن الهاتف المدعوم بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 سجل 4518403 نقاط، متفوقا على جميع الأجهزة التي خضعت للاختبار حتى الآن.

وتوزعت النتيجة على اختبارات المعالج، والرسوميات، والذاكرة، وتجربة المستخدم، ما يشير إلى أداء متوازن وعالي المستوى في مختلف الجوانب.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن iQOO 15 Ultra سيأتي مزودا بنظام تبريد نشط ومفاتيح تحكم مخصصة للألعاب، إلى جانب بطارية كبيرة يرجح أن تتجاوز سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة تصل إلى 200 وات.

كما يتوقع أن يضم الهاتف شاشة من نوع OLED بقياس 6.85 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، إضافة إلى ذاكرة LPDDR5x وسعة تخزين UFS 4.1. وعلى مستوى التصوير، تشير التسريبات إلى نظام كاميرات خلفي ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل.

وتضع iQOO هاتفها الجديد ضمن فئة الهواتف المصممة لجلسات اللعب الطويلة، مع التركيز على ثبات معدل الإطارات، التحكم الحراري، وسرعة الاستجابة، ليكون منافسا مباشرا لسلسلة هواتف الألعاب مثل Red Magic.

ومن المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في الصين مطلع فبراير 2026، دون إعلان حتى الآن عن خطط التوسع إلى الأسواق العالمية.