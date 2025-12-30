قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو دعاء اليوم العاشر من رجب؟.. 3 أدعية تقر عينك وتغنيك عن سؤال غيرك
تيسيراً على الركاب.. "السكة الحديد" تطلق مركز خدمة العملاء الصوتية للحجز والاستعلام الآلي
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
تسريب مواصفات وتصميم هاتف iQOO Z11 Turbo قبل الإطلاق الرسمي

احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة مواصفات وتصميم هاتف iQOO Z11 Turbo المرتقب من شركة فيفو، قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال يناير 2026. 

وتُظهر الصور والمعلومات المتداولة جهازاً قوياً في فئة المتوسطة يستهدف عشاق الألعاب والاستخدام المكثف.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع قصوى 5000 شمعة وحماية Schott Xensation UP.

كما تدعم تقنية HDR10+ ودعم Dolby Vision، مع حساس لمس 360 هرتز مُحسّن للألعاب.

معالج Snapdragon 8s Gen 4 قوي

يعمل iQOO Z11 Turbo بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 المصنّع بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 12/16 جيجابايت LPDDR5X وتخزين UFS 4.0 بسعة 256/512 جيجابايت/1 تيرابايت، كما يشمل نظام تبريد ثلاثي الأبعاد مع غرفة بخار كبيرة.

كاميرا ثلاثية محترفة

يحمل الهاتف كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل Sony IMX882 مع OIS، عدسة عريضة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل. 

كما يدعم تسجيل فيديو 4K بـ60 إطاراً وتصوير ليلي محسن بالذكاء الاصطناعي.

بطارية 7000 ملّي أمبير وشحن 120 واط

تزوّد فيفو الهاتف ببطارية سعة 7000 ملّي أمبير تدعم شحن سريع 120 واط يُكمل الشحن الكامل في 25 دقيقة. 

كما يحمل مقاومة IP65 وإطار ألمنيوم مطّلع بوزن 205 جرام وسُمك 8.1 ملم.

تصميم أنيق بألوان متدرجة

يتميز Z11 Turbo بـ ظهر زجاجي متدرج بثلاثة ألوان: أسود كوني، أزرق بحري، وأخضر زمردي، مع وحدة كاميرا مستطيلة مدمجة.

 كما يدعم مقبس سماعات 3.5 ملم، NFC، IR Blaster، ومستشعر بصمة تحت الشاشة.

نظام OriginOS 5 محسن للألعاب

يعمل الهاتف بنظام OriginOS 5 المبني على Android 15، مع وضع ألعاب محسن  يدعم إطلاق 144 إطاراً في الثانية وتقليل التأخير، كما يشمل 4 سنوات تحديثات رئيسية و5 سنوات أمان.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

لم تُعلن فيفو موعداً رسمياً، لكن التسريبات تشير إلى إطلاق صيني في 20 يناير 2026 يليه إطلاق عالمي تحت اسم iQOO Z10 Turbo، ويتوقع أن يبدأ سعره من 2999 يوان صيني (حوالي 420 دولار أمريكي).

