محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم بشارع قناة السويس لمتابعة توزيع الخبز وتوافر السلع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المعرض الدائم بشارع قناة السويس، وذلك للتأكد من انتظام توزيع الخبز الوارد من مخبز المحافظة للمواطنين، ومتابعة توافر السلع والمنتجات الغذائية، إلى جانب التأكد من الإعلان عن الأسعار والالتزام بتخفيضها مقارنة بالسوق الخارجي.

واطمأن " المحافظ " على انتظام عملية توزيع الخبز داخل المعرض، بما يضمن وصوله للمواطنين بصورة منتظمة ومنضبطة، مؤكدًا أن توفير الخبز الجيد للمواطنين يمثل أولوية لا تقبل التهاون.

كما تابع " مرزوق " مستوى توافر السلع والمنتجات المختلفة داخل المعرض، واطلع على الأسعار المعلنة، مشددًا على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار أمام المواطنين، والاستمرار في خفضها عن السوق الخارجي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد " المحافظ " أهمية توفير السلع والمنتجات بكميات كافية وجودة مناسبة بصورة مستمرة، مع متابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين وضمان استقرار توافر السلع الأساسية.

وأشار " إلى استمرار الجولات الميدانية على المعارض والمنافذ ومخابز التوزيع، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.