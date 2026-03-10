قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
محافظات

الدقهلية: ضبط 3.7 طن عينات دجاج وكبد ولحوم غير صالحة للاستهلاك

همت الحسينى

تابع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين بشرق الدلتا، والمهندس هشام حمدان مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية بناءا على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشرق الدلتا، بحملة تفتيشية بمدينة المنصورة بعضوية الدكتور خالد عنبر طبيب أول التفتيش على اللحوم بالمديرية.

تم تحرير محضر غير صالح كبده مجمده ومصنعات لحوم ودجاج ولانشون ومصنعات دجاج بإجمالي وزن 762 كجم ومحضر عينات لحوم مجمدة بإجمالي 2 طن 920 كجم، باجمالي 3.682 كيلو منتجات ومصنعات لحوم متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحملات مستمره للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

الدقهليه محافظه تفتيش محافظ

