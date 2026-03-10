الدقهلية: ضبط 3.7 طن عينات دجاج وكبد ولحوم غير صالحة للاستهلاك

تابع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين بشرق الدلتا، والمهندس هشام حمدان مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية بناءا على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشرق الدلتا، بحملة تفتيشية بمدينة المنصورة بعضوية الدكتور خالد عنبر طبيب أول التفتيش على اللحوم بالمديرية.

تم تحرير محضر غير صالح كبده مجمده ومصنعات لحوم ودجاج ولانشون ومصنعات دجاج بإجمالي وزن 762 كجم ومحضر عينات لحوم مجمدة بإجمالي 2 طن 920 كجم، باجمالي 3.682 كيلو منتجات ومصنعات لحوم متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحملات مستمره للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.