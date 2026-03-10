محافظ الدقهلية يتفقد الموقف الجديد بطلخا لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الموقف الجديد بمدينة طلخا، وذلك للتأكد من التزام أصحاب السيارات بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها اليوم، ومتابعة انتظام حركة نقل الركاب، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والسائقين على أرض الواقع.

وخلال الجولة، حرص "المحافظ " على الالتقاء بعدد من المواطنين والسائقين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف ميدانيًا لضمان انتظام العمل بالمواقف وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد اللواء " طارق مرزوق " على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأنه لن يتم السماح بأي استغلال أو مخالفة تمس حركة النقل أو مصالح المواطنين.

كما وجه "المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي سيارة تصدر بشأنها شكوى بمخالفة التعريفة أو عدم الالتزام بخط السير، مع استمرار الحملات الميدانية والمرورية على المواقف وخطوط السير للتأكد من التطبيق الكامل للتعريفة الجديدة.

وأكد " مرزوق " علي استمرار المتابعة اليومية للمواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن الانضباط الكامل وحسن سير العمل وتقديم خدمة تليق بالمواطنين.