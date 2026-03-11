قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. جولات على 34 منشأة صحية وتنفيذ 12 تدريبًا لتعزيز جهود مكافحة الأمراض المتوطنة

جولات تفقدية
جولات تفقدية
همت الحسينى

استعرض  الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة نفذت جولات إشرافية مكثفة شملت المرور على 34 منشأة صحية ووحدة ومأمورية بعدد من الإدارات الصحية بالمحافظة، إلى جانب متابعة أعمال مكافحة نواقل الأمراض والقواقع والقوارض، وذلك في نطاق 9 إدارات صحية ومناطق مختلفة.

وأشار  إلى أن الجولات تضمنت مراجعة مؤشرات الأداء داخل المعامل والعيادات والتأكد من دقة التسجيل بالسجلات الفنية الخاصة ببرامج مكافحة الأمراض المتوطنة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط فحص المدارس والعينات العشوائية، ومراجعة سياسات الاحتفاظ بالشرائح المعملية وإجراءات الفحص بعد العلاج للحالات المصابة.

كما تم التوجيه بضرورة تعزيز العمل بالعينات العشوائية واستكمال خطط فحص المدارس، والالتزام بالدقة في التسجيل بالسجلات المعملية، وزيادة تحويل المترددين من العيادات الخارجية إلى المعامل لإجراء الفحوصات اللازمة، بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة العمل داخل الوحدات الصحية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الجولات شملت كذلك تنفيذ أكثر من 12 تدريبًا عمليًا للأطباء والفنيين على رأس العمل، بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية وتعزيز مهارات التشخيص والتعامل مع حالات البلهارسيا والطفيليات المعوية، إلى جانب التدريب على طرق التسجيل الصحيحة بالسجلات المعملية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

كما تضمنت الجهود متابعة أعمال مكافحة نواقل الأمراض والقواقع والقوارض، ومراجعة دفاتر الاستكشاف وخطط العمل الميدانية، وتحديث الخرائط الحشرية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والمكافحة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي بعض المناطق، تم مخاطبة الجهات المعنية بالمحليات لإزالة بعض المعوقات البيئية مثل الحشائش والمخلفات التي تعوق أعمال المكافحة والفحص، بما يدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة سحر علي، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الإدارة مستمرة في تكثيف المرور الإشرافي على الوحدات الصحية والمعامل، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية الخاصة بالأمراض المتوطنة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للفرق الطبية على رأس العمل لضمان تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأكد  الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية مستمرة في دعم برامج مكافحة الأمراض المتوطنة وتعزيز جهود الوقاية والترصد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الحماية الصحية للمواطنين بالمحافظة.

الدقهلية محافظه صحة وكبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ترشيحاتنا

موقف

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

الكلى

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد