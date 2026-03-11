الدقهلية.. جولات على 34 منشأة صحية وتنفيذ 12 تدريبًا لتعزيز جهود مكافحة الأمراض المتوطنة

استعرض الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة نفذت جولات إشرافية مكثفة شملت المرور على 34 منشأة صحية ووحدة ومأمورية بعدد من الإدارات الصحية بالمحافظة، إلى جانب متابعة أعمال مكافحة نواقل الأمراض والقواقع والقوارض، وذلك في نطاق 9 إدارات صحية ومناطق مختلفة.

وأشار إلى أن الجولات تضمنت مراجعة مؤشرات الأداء داخل المعامل والعيادات والتأكد من دقة التسجيل بالسجلات الفنية الخاصة ببرامج مكافحة الأمراض المتوطنة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط فحص المدارس والعينات العشوائية، ومراجعة سياسات الاحتفاظ بالشرائح المعملية وإجراءات الفحص بعد العلاج للحالات المصابة.

كما تم التوجيه بضرورة تعزيز العمل بالعينات العشوائية واستكمال خطط فحص المدارس، والالتزام بالدقة في التسجيل بالسجلات المعملية، وزيادة تحويل المترددين من العيادات الخارجية إلى المعامل لإجراء الفحوصات اللازمة، بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة العمل داخل الوحدات الصحية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الجولات شملت كذلك تنفيذ أكثر من 12 تدريبًا عمليًا للأطباء والفنيين على رأس العمل، بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية وتعزيز مهارات التشخيص والتعامل مع حالات البلهارسيا والطفيليات المعوية، إلى جانب التدريب على طرق التسجيل الصحيحة بالسجلات المعملية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

كما تضمنت الجهود متابعة أعمال مكافحة نواقل الأمراض والقواقع والقوارض، ومراجعة دفاتر الاستكشاف وخطط العمل الميدانية، وتحديث الخرائط الحشرية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والمكافحة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي بعض المناطق، تم مخاطبة الجهات المعنية بالمحليات لإزالة بعض المعوقات البيئية مثل الحشائش والمخلفات التي تعوق أعمال المكافحة والفحص، بما يدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة سحر علي، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الإدارة مستمرة في تكثيف المرور الإشرافي على الوحدات الصحية والمعامل، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية الخاصة بالأمراض المتوطنة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للفرق الطبية على رأس العمل لضمان تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية مستمرة في دعم برامج مكافحة الأمراض المتوطنة وتعزيز جهود الوقاية والترصد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الحماية الصحية للمواطنين بالمحافظة.