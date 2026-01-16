قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة.. iQOO Z11 Turbo هاتف بمواصفات رائدة وسعر صادم

iQOO Z11 Turbo
iQOO Z11 Turbo
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن هاتفها الجديد iQOO Z11 Turbo، في خطوة تعزز حضورها في الفئة المتوسطة بهاتف يقدم مواصفات من مستوى الهواتف الرائدة، مقابل تسعير تنافسي لافت.

سعر ومواصفات iQOO Z11 Turbo

ويأتي هاتف iQOO Z11 Turbo، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة، بدقة 2750 × 1260 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز. 

وتعتمد الشاشة على مادة الإضاءة TCL C9+، مع دعم ألوان 10-bit ونطاق الألوان الواسع P3، وتصل درجة السطوع المحلي إلى 5000 شمعة، مع إمكانية الانخفاض إلى 1 شمعة لتقليل إجهاد العين. 

كما تدعم تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز ومعدل استجابة لمس 3200 هرتز، إلى جانب تقنيات حماية العين وذكاء اصطناعي لتحسين الرؤية تحت أشعة الشمس.

هاتف iQOO Z11 Turbo

على صعيد الأداء، يعمل iQOO Z11 Turbo بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 المصنع بتقنية 3 نانومتر، مدعوما بشريحة الألعاب Q2 ومحرك Monster Core Engine. 

ويقترن المعالج بذاكرة LPDDR5X Ultra رباعية القنوات وسعة تخزين UFS 4.1، محققا أكثر من 3.59 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

ولضمان استقرار الأداء، زود الهاتف بنظام تبريد Ice Dome VC القادر، بحسب الشركة، على خفض حرارة المعالج حتى 15 درجة مئوية، إلى جانب شريحة Thunder Z1 لتحسين الإشارة، ومحرك AI Gaming Signal Engine 2.0 لتجربة ألعاب أكثر استقرارا، ويعمل الجهاز بواجهة OriginOS 6 المبنية على Android 16.

في قسم التصوير، يتميز iQOO Z11 Turbo بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS ودعم تقريب بصري دون فقدان يصل إلى 4 مرات، إضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجابكسل مع دعم تصوير فيديو حتى 4K.

ويضم iQOO Z11 Turbo بطارية ضخمة بسعة 7600 مللي أمبير من نوع Blue Ocean بتقنية الجيل الثاني للبطاريات شبه الصلبة، مع دعم شحن فائق بسرعة 100 وات، إضافة إلى ميزة تجاوز الشحن أثناء الألعاب. 

وتؤكد iQOO قدرة البطارية على العمل بثبات في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية و-20 درجة مئوية.

كما يشمل الهاتف مستشعر بصمة فوق صوتي ثلاثي الأبعاد، وسماعات ستيريو، ومحرك اهتزاز خطي بمحور X، إلى جانب مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68/IP69. 

وعلى مستوى الاتصال، يدعم هاتف iQOO Z11 Turbo شريحتي اتصال 5G، وشبكة Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، وNFC، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء.

هاتف iQOO Z11 Turbo

سعر iQOO Z11 Turbo

يتوفر هاتف iQOO Z11 Turbo بأربعة ألوان: الأزرق، الوردي، الأبيض، والأسود، مع ظهر من الألياف الزجاجية للنسخة السوداء، وظهر زجاجي لبقية الألوان، ويباع في الصين مقابل سعر يبدأ من:

- 2699 يوان للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت

- 2999 يوان للنسخة بسعة 16 + 256 جيجابايت

- 3199 يوان للنسخة بسعة 12 + 512 جيجابايت

- 3499 يوان للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت

- 3999 يوان للنسخة بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت

iQOO Z11 Turbo مواصفات iQOO Z11 Turbo سعر iQOO Z11 Turbo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد