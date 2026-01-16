وحش الفئة المتوسطة.. iQOO Z11 Turbo هاتف بمواصفات رائدة وسعر صادم

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن هاتفها الجديد iQOO Z11 Turbo، في خطوة تعزز حضورها في الفئة المتوسطة بهاتف يقدم مواصفات من مستوى الهواتف الرائدة، مقابل تسعير تنافسي لافت.

سعر ومواصفات iQOO Z11 Turbo

ويأتي هاتف iQOO Z11 Turbo، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة، بدقة 2750 × 1260 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز.

وتعتمد الشاشة على مادة الإضاءة TCL C9+، مع دعم ألوان 10-bit ونطاق الألوان الواسع P3، وتصل درجة السطوع المحلي إلى 5000 شمعة، مع إمكانية الانخفاض إلى 1 شمعة لتقليل إجهاد العين.

كما تدعم تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز ومعدل استجابة لمس 3200 هرتز، إلى جانب تقنيات حماية العين وذكاء اصطناعي لتحسين الرؤية تحت أشعة الشمس.

هاتف iQOO Z11 Turbo

على صعيد الأداء، يعمل iQOO Z11 Turbo بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 المصنع بتقنية 3 نانومتر، مدعوما بشريحة الألعاب Q2 ومحرك Monster Core Engine.

ويقترن المعالج بذاكرة LPDDR5X Ultra رباعية القنوات وسعة تخزين UFS 4.1، محققا أكثر من 3.59 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

ولضمان استقرار الأداء، زود الهاتف بنظام تبريد Ice Dome VC القادر، بحسب الشركة، على خفض حرارة المعالج حتى 15 درجة مئوية، إلى جانب شريحة Thunder Z1 لتحسين الإشارة، ومحرك AI Gaming Signal Engine 2.0 لتجربة ألعاب أكثر استقرارا، ويعمل الجهاز بواجهة OriginOS 6 المبنية على Android 16.

في قسم التصوير، يتميز iQOO Z11 Turbo بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS ودعم تقريب بصري دون فقدان يصل إلى 4 مرات، إضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجابكسل مع دعم تصوير فيديو حتى 4K.

ويضم iQOO Z11 Turbo بطارية ضخمة بسعة 7600 مللي أمبير من نوع Blue Ocean بتقنية الجيل الثاني للبطاريات شبه الصلبة، مع دعم شحن فائق بسرعة 100 وات، إضافة إلى ميزة تجاوز الشحن أثناء الألعاب.

وتؤكد iQOO قدرة البطارية على العمل بثبات في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية و-20 درجة مئوية.

كما يشمل الهاتف مستشعر بصمة فوق صوتي ثلاثي الأبعاد، وسماعات ستيريو، ومحرك اهتزاز خطي بمحور X، إلى جانب مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68/IP69.

وعلى مستوى الاتصال، يدعم هاتف iQOO Z11 Turbo شريحتي اتصال 5G، وشبكة Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، وNFC، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء.

هاتف iQOO Z11 Turbo

سعر iQOO Z11 Turbo

يتوفر هاتف iQOO Z11 Turbo بأربعة ألوان: الأزرق، الوردي، الأبيض، والأسود، مع ظهر من الألياف الزجاجية للنسخة السوداء، وظهر زجاجي لبقية الألوان، ويباع في الصين مقابل سعر يبدأ من:

- 2699 يوان للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت

- 2999 يوان للنسخة بسعة 16 + 256 جيجابايت

- 3199 يوان للنسخة بسعة 12 + 512 جيجابايت

- 3499 يوان للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت

- 3999 يوان للنسخة بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت