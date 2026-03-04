كان ياما كان الحلقة 15.. انتقال يسرا اللوزي لشقة جديدة بسبب أختها

شهدت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل كان ياما كان بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي وريتال عبد العزيز انتقال داليا لشقة أخرى بعد تأجيرها بسبب أختها التي كانت ترغب في انتقالها مع والدتها لمنزل آخر، حتى تستطيع الزواج في الشقة بعد ضغط خطيبها عليها.



كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.



من ناحية أخرى، أكد الفنان ماجد الكدواني، أن عدد حلقات العمل كان من أبرز العوامل التي شجعته على خوض التجربة، مشيرًا إلى أن تقديم القصة في 15 حلقة يعد اختيارًا مناسبًا يضمن تكثيف الأحداث دون إطالة غير مبررة.

وأضاف أنه يفضل الأعمال التي تتراوح بين 10 و15 حلقة، لأنها تتيح مساحة درامية مركزة بعيدًا عن "المط" أو افتعال المواقف لملء الوقت، ما يمنح العمل إيقاعًا أسرع وحضورًا أقوى لدى الجمهور.

وأضاف أن هذا التكثيف يخدم الرسالة الأساسية للعمل، ويساعد على وصولها بشكل واضح ومؤثر، مؤكدًا أن قوة التأثير ترتبط بوضوح الفكرة وتركيزها.