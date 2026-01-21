قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
خالد أبوبكر عن حسام حسن: ضعوا له ضوابط للتصريحات من الآن وحتى كأس العالم |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تودي موبايلك للصيانة.. 5 خطوات مهمة لا تتجاهلها

صيانة الهواتف الذكية
صيانة الهواتف الذكية
شيماء عبد المنعم

أصبحت الهواتف الذكية ركيزة أساسية في الحياة اليومية، إذ تستخدم في العمل والدراسة والتواصل والمعاملات المالية، فضلا عن حفظ الصور والملفات الشخصية، ما يجعلها مخزنا ضخما للبيانات الحساسة. 

ومع أن المستخدمين يحرصون على العناية بأجهزتهم، يظل تعرض الهاتف للتلف أمرا محتملا، ما يستدعي اللجوء إلى مراكز الصيانة وتسليم جهاز يحتوي على معلومات خاصة، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ خطوات وقائية قبل إصلاح الهواتف الذكية لحماية الخصوصية والبيانات، إليك 5 خطوات مهمة لا تتجاهلها.

1. النسخ الاحتياطي وإعادة ضبط المصنع:


يوصي الخبراء بضرورة إنشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات، بما في ذلك الحسابات، والبريد الإلكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، وجهات الاتصال، والرسائل، سواء عبر التخزين السحابي أو وحدات تخزين خارجية، لتجنب فقدانها أثناء الصيانة.
 

كما ينصح بإجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف، خاصة في حال القلق من احتمال تسريب البيانات أو إساءة استخدامها، مع إمكانية استعادة المحتوى لاحقا بعد انتهاء عملية الإصلاح.

2. إزالة شرائح الاتصال وبطاقات الذاكرة:


تعد شرائح الاتصال وبطاقات الذاكرة من أكثر المكونات حساسية، إذ يمكن إساءة استخدام شريحة الاتصال بسهولة على أي جهاز آخر، كما تحتوي بطاقات الذاكرة غالبا على صور وملفات شخصية، ما يجعل إزالتها خطوة ضرورية لحماية الخصوصية، ويؤكد المختصون أن الاحتفاظ بنسخة احتياطية داخل بطاقة الذاكرة وتركها في الهاتف لا يوفر أي حماية حقيقية.

إصلاح الهواتف الذكية

3. تدوين رقم IMEI:


يشدد الخبراء على أهمية الاحتفاظ برقم IMEI الخاص بالهاتف، وهو رقم تعريفي فريد مكون من 15 رقما، يساعد في التحقق من ملكية الجهاز في حال ضياعه أو استبداله أو حدوث أي تلاعب أثناء الصيانة، ويمكن الحصول على الرقم بسهولة عبر طلب الرمز ‎*#06#‎ من لوحة الاتصال.

4. إزالة حساب جوجل:


نظرا لارتباط الهاتف الذكي بحساب جوجل، الذي يضم جهات الاتصال، والرسائل، والصور، وكلمات المرور، والملفات المختلفة، لذا ينصح بإزالة الحساب من الجهاز قبل تسليمه للصيانة، ويؤكد مختصون أن الوصول غير المصرح به إلى الحساب قد يفتح الباب أمام عمليات احتيال أو استغلال للبيانات الشخصية.

5. اختيار فني صيانة موثوق:

يظل اختيار مركز صيانة معتمد وفنيين محترفين عاملا حاسما في حماية الهاتف وبياناته، فالفني المؤهل يمتلك الخبرة للتعامل مع الأعطال الدقيقة والمكونات الحساسة، مثل البطاريات ولوحات الدوائر الداخلية، ويكون أكثر التزاما بمعايير السلامة وحماية خصوصية المستخدم.

صيانة الهواتف الذكية نصائح قبل صيانة الهاتف إصلاح الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: حياة علي بن أبي طالب نموذج للشجاعة والمروءة

جامعة الأزهر

31 يناير.. نهاية التقديم على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025

دار الإفتاء

حقيقة كراهة قص الأظافر ليلاً ؟.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد