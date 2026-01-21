قبل ما تودي موبايلك للصيانة.. 5 خطوات مهمة لا تتجاهلها

أصبحت الهواتف الذكية ركيزة أساسية في الحياة اليومية، إذ تستخدم في العمل والدراسة والتواصل والمعاملات المالية، فضلا عن حفظ الصور والملفات الشخصية، ما يجعلها مخزنا ضخما للبيانات الحساسة.

ومع أن المستخدمين يحرصون على العناية بأجهزتهم، يظل تعرض الهاتف للتلف أمرا محتملا، ما يستدعي اللجوء إلى مراكز الصيانة وتسليم جهاز يحتوي على معلومات خاصة، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ خطوات وقائية قبل إصلاح الهواتف الذكية لحماية الخصوصية والبيانات، إليك 5 خطوات مهمة لا تتجاهلها.

1. النسخ الاحتياطي وإعادة ضبط المصنع:



يوصي الخبراء بضرورة إنشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات، بما في ذلك الحسابات، والبريد الإلكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، وجهات الاتصال، والرسائل، سواء عبر التخزين السحابي أو وحدات تخزين خارجية، لتجنب فقدانها أثناء الصيانة.



كما ينصح بإجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف، خاصة في حال القلق من احتمال تسريب البيانات أو إساءة استخدامها، مع إمكانية استعادة المحتوى لاحقا بعد انتهاء عملية الإصلاح.

2. إزالة شرائح الاتصال وبطاقات الذاكرة:



تعد شرائح الاتصال وبطاقات الذاكرة من أكثر المكونات حساسية، إذ يمكن إساءة استخدام شريحة الاتصال بسهولة على أي جهاز آخر، كما تحتوي بطاقات الذاكرة غالبا على صور وملفات شخصية، ما يجعل إزالتها خطوة ضرورية لحماية الخصوصية، ويؤكد المختصون أن الاحتفاظ بنسخة احتياطية داخل بطاقة الذاكرة وتركها في الهاتف لا يوفر أي حماية حقيقية.

3. تدوين رقم IMEI:



يشدد الخبراء على أهمية الاحتفاظ برقم IMEI الخاص بالهاتف، وهو رقم تعريفي فريد مكون من 15 رقما، يساعد في التحقق من ملكية الجهاز في حال ضياعه أو استبداله أو حدوث أي تلاعب أثناء الصيانة، ويمكن الحصول على الرقم بسهولة عبر طلب الرمز ‎*#06#‎ من لوحة الاتصال.

4. إزالة حساب جوجل:



نظرا لارتباط الهاتف الذكي بحساب جوجل، الذي يضم جهات الاتصال، والرسائل، والصور، وكلمات المرور، والملفات المختلفة، لذا ينصح بإزالة الحساب من الجهاز قبل تسليمه للصيانة، ويؤكد مختصون أن الوصول غير المصرح به إلى الحساب قد يفتح الباب أمام عمليات احتيال أو استغلال للبيانات الشخصية.

5. اختيار فني صيانة موثوق:

يظل اختيار مركز صيانة معتمد وفنيين محترفين عاملا حاسما في حماية الهاتف وبياناته، فالفني المؤهل يمتلك الخبرة للتعامل مع الأعطال الدقيقة والمكونات الحساسة، مثل البطاريات ولوحات الدوائر الداخلية، ويكون أكثر التزاما بمعايير السلامة وحماية خصوصية المستخدم.