قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اكتشف خبايا iOS 26.. نصائح وحيل لجعل استخدام آيفون أسهل وأذكى

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

مع إطلاق iOS 26، لم يقتصر التحديث على تحسين الأداء وتطوير واجهة الاستخدام فحسب، بل جاء أيضا مع مجموعة من الحيل والميزات المخفية التي قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي آيفون. 

هذه الإمكانيات المخفية صممت لتسهيل حياتك اليومية، وتسريع الوصول للأدوات المهمة، وجعل تجربة استخدام الهاتف أكثر ذكاء وفعالية، في هذا التقرير، نستعرض أبرز نصائح وحيل iOS 26 التي يجب على كل مستخدم اكتشافها للاستفادة القصوى من هاتفه.

أبرز ميزات iOS 26 المخفية

1. تذكير بالاتصال مجددا: مرر يسارا على مكالمة فائتة، وستظهر أيقونة ساعة زرقاء، اضغط عليها لتحديد تذكير سريع لإعادة الاتصال. اختيار "تذكيري لاحقا" سينقلك لتطبيق التذكيرات مع تعبئة اسم الشخص تلقائيا.

أبرز ميزات iOS 26 المخفية

2. قائمة الكاميرا المخفية: في تطبيق الكاميرا، يمكنك الوصول للقائمة عبر زر النقاط العلوية، لكن طريقة أسرع مرر إصبعك لأعلى على الجزء الأسود حول زر الالتقاط للوصول للقائمة بسرعة.

3. إيقاف فتح الكاميرا بالسحب من الشاشة الرئيسية: لمنع فتح الكاميرا بالخطأ عند السحب يسارا على الشاشة الرئيسية، اذهب إلى الإعدادات> الكاميرا> ثم أوقف خيار "السحب من شاشة القفل لفتح الكاميرا".

4. عرض سجل المكالمات لشخص محدد: بدلا من تصفح كل سجل المكالمات، اضغط على جهة الاتصال المطلوبة، وستجد تبويب سجل المكالمات لعرض كل المكالمات مع هذا الشخص فقط.

أبرز ميزات iOS 26 المخفية

5. منع حفظ الصور الملتقطة داخل iMessage: لمنع حفظ كل الصور التي تلتقطها داخل الرسائل، اذهب إلى الإعدادات > الكاميرا > وأوقف خيار "حفظ الصور الملتقطة في مكتبة الصور".

6. فتح وإغلاق التبويبات في سفاري بسرعة: لتسهيل الوصول لجميع التبويبات المفتوحة، مرر لأعلى على شريط البحث لعرض جميع التبويبات المفتوحة، بدلا من الدخول إلى قائمة النقاط الثلاث أسفل الشاشة.

7. استخدام زر الإجراءات لتذكيرات سريعة: يمكنك تعيين زر الإجراءات لفتح تطبيق التذكيرات بسرعة: اذهب إلى الإعدادات > زر الإجراءات > تحكم > اختر "التذكيرات". الآن الضغط على الزر يتيح لك إضافة تذكير جديد.

8. تسجيل مكالمات الفيديو والصوت محليا Local Capture: يمكنك تسجيل مكالمات الفيديو أو الصوت باستخدام ميزة Local Capture من مركز التحكم، مع خيار تسجيل الصوت فقط إذا رغبت.

9. التعرف على الحفلات الموسيقية: ميزة Apple Intelligence في تطبيق الصور تتعرف على الحفلات الموسيقية، ويمكنك معرفة الفنان أو الفرقة المشغلة وسحب أغانيهم مباشرة من Apple Music.

10. إبقاء الصوت على سماعات الرأس: لتجنب انتقال الصوت تلقائيا بين الأجهزة، اذهب إلى الإعدادات > عام > AirPlay & Continuity، وفعل خيار "Keep audio with headphones".

iOS 26 مزايا iOS 26 حيل iOS 26 ميزات iOS 26 المخفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياة الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع سير العمل بعدد من القطاعات

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الإسكندرية

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى

بالصور

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد