اكتشف خبايا iOS 26.. نصائح وحيل لجعل استخدام آيفون أسهل وأذكى

مع إطلاق iOS 26، لم يقتصر التحديث على تحسين الأداء وتطوير واجهة الاستخدام فحسب، بل جاء أيضا مع مجموعة من الحيل والميزات المخفية التي قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي آيفون.

هذه الإمكانيات المخفية صممت لتسهيل حياتك اليومية، وتسريع الوصول للأدوات المهمة، وجعل تجربة استخدام الهاتف أكثر ذكاء وفعالية، في هذا التقرير، نستعرض أبرز نصائح وحيل iOS 26 التي يجب على كل مستخدم اكتشافها للاستفادة القصوى من هاتفه.

أبرز ميزات iOS 26 المخفية

1. تذكير بالاتصال مجددا: مرر يسارا على مكالمة فائتة، وستظهر أيقونة ساعة زرقاء، اضغط عليها لتحديد تذكير سريع لإعادة الاتصال. اختيار "تذكيري لاحقا" سينقلك لتطبيق التذكيرات مع تعبئة اسم الشخص تلقائيا.

2. قائمة الكاميرا المخفية: في تطبيق الكاميرا، يمكنك الوصول للقائمة عبر زر النقاط العلوية، لكن طريقة أسرع مرر إصبعك لأعلى على الجزء الأسود حول زر الالتقاط للوصول للقائمة بسرعة.

3. إيقاف فتح الكاميرا بالسحب من الشاشة الرئيسية: لمنع فتح الكاميرا بالخطأ عند السحب يسارا على الشاشة الرئيسية، اذهب إلى الإعدادات> الكاميرا> ثم أوقف خيار "السحب من شاشة القفل لفتح الكاميرا".

4. عرض سجل المكالمات لشخص محدد: بدلا من تصفح كل سجل المكالمات، اضغط على جهة الاتصال المطلوبة، وستجد تبويب سجل المكالمات لعرض كل المكالمات مع هذا الشخص فقط.

5. منع حفظ الصور الملتقطة داخل iMessage: لمنع حفظ كل الصور التي تلتقطها داخل الرسائل، اذهب إلى الإعدادات > الكاميرا > وأوقف خيار "حفظ الصور الملتقطة في مكتبة الصور".

6. فتح وإغلاق التبويبات في سفاري بسرعة: لتسهيل الوصول لجميع التبويبات المفتوحة، مرر لأعلى على شريط البحث لعرض جميع التبويبات المفتوحة، بدلا من الدخول إلى قائمة النقاط الثلاث أسفل الشاشة.

7. استخدام زر الإجراءات لتذكيرات سريعة: يمكنك تعيين زر الإجراءات لفتح تطبيق التذكيرات بسرعة: اذهب إلى الإعدادات > زر الإجراءات > تحكم > اختر "التذكيرات". الآن الضغط على الزر يتيح لك إضافة تذكير جديد.

8. تسجيل مكالمات الفيديو والصوت محليا Local Capture: يمكنك تسجيل مكالمات الفيديو أو الصوت باستخدام ميزة Local Capture من مركز التحكم، مع خيار تسجيل الصوت فقط إذا رغبت.

9. التعرف على الحفلات الموسيقية: ميزة Apple Intelligence في تطبيق الصور تتعرف على الحفلات الموسيقية، ويمكنك معرفة الفنان أو الفرقة المشغلة وسحب أغانيهم مباشرة من Apple Music.

10. إبقاء الصوت على سماعات الرأس: لتجنب انتقال الصوت تلقائيا بين الأجهزة، اذهب إلى الإعدادات > عام > AirPlay & Continuity، وفعل خيار "Keep audio with headphones".