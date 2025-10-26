قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ميزة جبارة في iOS 26.. هتخلي بطارية الآيفون تعيش أطول من أي وقت

iOS 26
iOS 26
شيماء عبد المنعم

لطالما شكلت عمر البطارية أحد أبرز التحديات التي يواجهها مستخدمو آيفون، ويبدو أن آبل تدرك ذلك جيدًا، فسواء كنت تستخدم آيفون إير الأنيق والخفيف، أو iPhone 17 Pro Max القوي، أو حتى طرازا أقدم، فإن تحديث iOS 26 الجديد يجلب معه ميزة مبتكرة تهدف إلى إطالة عمر البطارية في الأوقات الصعبة، وتعرف باسم الطاقة التكيفية “Adaptive Power”.

نهج أذكى للحفاظ على الطاقة

على عكس وضع توفير الطاقة التقليدي Low Power Mode، الذي يقلل الأداء ويعطل بعض الوظائف، صممت ميزة الطاقة التكيفية لتمدد عمر البطارية بشكل ذكي ودون التأثير الملحوظ على الأداء، والتي يمكن تفعيلها عبر اتباع الخطوات التالية: الإعدادات> البطارية> وضع الطاقة Power Mode.

توضح “آبل” أن النظام الجديد يراقب استهلاك الطاقة، وعندما يكتشف استخدامًا مرتفعًا، يجري تعديلات طفيفة تلقائيًا، مثل خفض سطوع الشاشة قليلًا أو تقليل نشاط العمليات في الخلفية للحفاظ على تشغيل الهاتف لأطول فترة ممكنة.

توازن مثالي بين الأداء والعمر

فكرة الميزة بسيطة: بدلًا من خنق أداء الهاتف طوال الوقت، يتدخل النظام فقط عند الحاجة أي عندما يكون استهلاك البطارية أعلى من المعتاد، ففي الأيام العادية، لن يشعر المستخدم بأي فرق، لكن عندما يبدأ شحن البطارية بالنفاد بسرعة، تعمل الميزة بهدوء في الخلفية لتمنح المستخدم ساعات إضافية من الاستخدام.

تحديث iOS 26 

ميزة حصرية للأجهزة الحديثة

مع ذلك، هذه الميزة لن تكون متاحة لجميع الأجهزة. فهي مقتصرة على هواتف تدعم منظومة Apple Intelligence، أي أنها متوفرة فقط لطرازات iPhone 15 Pro وiPhone 16 وiPhone Air وسلسلة iPhone 17 الجديدة.

وتُعد ميزة Adaptive Power إضافة ذكية ومهمة إلى نظام iOS 26، وقد تكون الفرق الحقيقي بين إطفاء الهاتف مساء أو استمراره حتى نهاية اليوم.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
