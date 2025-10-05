قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة آبل الجديدة.. 3 ميزات لا غنى عنها في تحديث iOS 26

تحديث iOS 26
تحديث iOS 26
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل، نظام التشغيل الجديد iOS 26، المنتظر منذ فترة طويلة، وهو متاح الآن كتحديث مجاني لأجهزة آيفون. 

ويعد هذا الإصدار بتحولات كبيرة في طريقة استخدام الهاتف ومظهره اليومي، حيث يقدم تجربة أكثر تطورا وتفاعلا.

ورغم أن عملية تحميل النظام الجديد iOS 26 سهلة، فإن التكيف مع التغييرات قد يستغرق بعض الوقت، ومع ذلك، يرى كثيرون أن هذه التغييرات ستكون مجزية لمعظم المستخدمين. 

وقد اختبر فريق موقع Mashable النسخة التجريبية من iOS 26 على مدار أشهر، ويؤكد أن النظام الجديد يحمل العديد من الميزات المثيرة. وفيما يلي أبرز ثلاث ميزات تستحق التجربة فور التحديث:

أبرز ثلاث ميزات تستحق التجربة بتحديث iOS 26


1. تصميم Liquid Glass: يعد Liquid Glass من أبرز التغييرات في iOS 26، وهو الاسم الذي أطلقته آبل على لغة التصميم الجديدة التي تعتمد على عناصر شفافة وانسيابية لتسهيل تعدد المهام وتشغيل التطبيقات.


هذا التصميم يغير شكل واجهة آيفون بالكامل، من مركز التحكم إلى شاشة القفل القابلة للتخصيص، مرورا بالحركات البصرية الدقيقة التي تضيف لمسة جمالية للتجربة، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مظهر شفاف بالكامل أو تقليل الشفافية حسب التفضيل الشخصي.


2. الاستطلاعات في تطبيق الرسائل: يشهد تطبيق الرسائل تغييرات متعددة في iOS 26، من بينها الخلفيات المخصصة، لكن الإضافة الأبرز هي ميزة إنشاء استطلاعات داخل المحادثات الجماعية.
 

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التصويت على خيارات متعددة، سواء لتحديد مكان تناول العشاء أو لحسم نقاشات طريفة بين الأصدقاء، وقد وصفها أحد محرري Mashable بأنها "ميزة ستستخدم لحسم الجدالات العبثية والمزاح بين المجموعات".
3. الترجمة الفورية: ميزة Live Translation قد تكون الأكثر فائدة في النظام الجديد، خاصة لأولئك الذين يرغبون في التواصل بلغات مختلفة.
 

تعتمد هذه الخاصية على تقنيات Apple Intelligence، وتعمل ضمن تطبيق الرسائل والمكالمات الهاتفية وFaceTime، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات سلسة مع أشخاص يتحدثون لغات أخرى. 

يذكر أن iOS 26 يقدم مجموعة واسعة من التحسينات التي تعكس تطور تجربة آيفون، وتفتح الباب أمام استخدامات أكثر ذكاء وتفاعلا.

iOS 26 ميزات تحديث iOS 26 نظام التشغيل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

المجني عليها

سيارة تد.هس معلمة بإحدى المدارس الأجنبية في شارع جسر السويس

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها رميا بالرصاص إثر خلافات أسرية بقطور

المتهم

القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالغربية

بالصور

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

المزيد