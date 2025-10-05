ثورة آبل الجديدة.. 3 ميزات لا غنى عنها في تحديث iOS 26

أطلقت شركة آبل، نظام التشغيل الجديد iOS 26، المنتظر منذ فترة طويلة، وهو متاح الآن كتحديث مجاني لأجهزة آيفون.

ويعد هذا الإصدار بتحولات كبيرة في طريقة استخدام الهاتف ومظهره اليومي، حيث يقدم تجربة أكثر تطورا وتفاعلا.

ورغم أن عملية تحميل النظام الجديد iOS 26 سهلة، فإن التكيف مع التغييرات قد يستغرق بعض الوقت، ومع ذلك، يرى كثيرون أن هذه التغييرات ستكون مجزية لمعظم المستخدمين.

وقد اختبر فريق موقع Mashable النسخة التجريبية من iOS 26 على مدار أشهر، ويؤكد أن النظام الجديد يحمل العديد من الميزات المثيرة. وفيما يلي أبرز ثلاث ميزات تستحق التجربة فور التحديث:

أبرز ثلاث ميزات تستحق التجربة بتحديث iOS 26



1. تصميم Liquid Glass: يعد Liquid Glass من أبرز التغييرات في iOS 26، وهو الاسم الذي أطلقته آبل على لغة التصميم الجديدة التي تعتمد على عناصر شفافة وانسيابية لتسهيل تعدد المهام وتشغيل التطبيقات.



هذا التصميم يغير شكل واجهة آيفون بالكامل، من مركز التحكم إلى شاشة القفل القابلة للتخصيص، مرورا بالحركات البصرية الدقيقة التي تضيف لمسة جمالية للتجربة، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مظهر شفاف بالكامل أو تقليل الشفافية حسب التفضيل الشخصي.



2. الاستطلاعات في تطبيق الرسائل: يشهد تطبيق الرسائل تغييرات متعددة في iOS 26، من بينها الخلفيات المخصصة، لكن الإضافة الأبرز هي ميزة إنشاء استطلاعات داخل المحادثات الجماعية.



وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التصويت على خيارات متعددة، سواء لتحديد مكان تناول العشاء أو لحسم نقاشات طريفة بين الأصدقاء، وقد وصفها أحد محرري Mashable بأنها "ميزة ستستخدم لحسم الجدالات العبثية والمزاح بين المجموعات".

3. الترجمة الفورية: ميزة Live Translation قد تكون الأكثر فائدة في النظام الجديد، خاصة لأولئك الذين يرغبون في التواصل بلغات مختلفة.



تعتمد هذه الخاصية على تقنيات Apple Intelligence، وتعمل ضمن تطبيق الرسائل والمكالمات الهاتفية وFaceTime، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات سلسة مع أشخاص يتحدثون لغات أخرى.

يذكر أن iOS 26 يقدم مجموعة واسعة من التحسينات التي تعكس تطور تجربة آيفون، وتفتح الباب أمام استخدامات أكثر ذكاء وتفاعلا.