فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
آبل تتخلى عن أغلى منتجاتها لصالح مشروع ثوري يغير المستقبل.. اكتشف مزاياه

آبل تتخلى عن أغلى منتجاتها لصالح مشروع ثوري يغير المستقبل
آبل تتخلى عن أغلى منتجاتها لصالح مشروع ثوري يغير المستقبل
شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير حديثة من "بلومبرج" أن شركة آبل قررت إيقاف تطوير جهازها المرتقب Vision Air والتركيز بشكل كامل على مشروع نظاراتها الذكية، حيث تسعى لتسريع طرح جهاز منافس لنظارات “ميتا راي-بان”. 

وكانت آبل قد أعلنت سابقا عن خطط لإطلاق Vision Air في 2027، وهو جهاز قابل للارتداء أخف وزنا وأقل تكلفة.

وبحسب التقرير، بدأ مهندسو آبل الانتقال من العمل على Vision Air إلى مشروع النظارات الذكية، التي يتوقع أن تبدأ إنتاجها الضخم في عام 2026، أي قبل الموعد المحدد سابقا في 2027.

ستتمتع النظارات الذكية من آبل بتصميم مميز مع خيارات متعددة للمواد المستخدمة في الأذرع والإطارات، ولكنها لن تتضمن شاشة مدمجة. 

كما ستكون مزودة بتقنيات الذكاء البصري من خلال كاميرات متعددة، إلى جانب ذلك، تعمل الشركة أيضا على تطوير نظارات للواقع الممتد XR باستخدام شاشات LCoS، مزودة بخاصيات التحكم الصوتي والإيماءات، ومن المتوقع أن تبدأ آبل في إنتاجها الضخم في الربع الثاني من عام 2028.

نظارات آبل



قائمة المزايا المتوقعة لأول نموذج من نظارات آبل


تشير بعض التقارير إلى أن آبل تعتزم الكشف عن نظاراتها الذكية تحت اسم Apple Glasses، مع شائعات تفيد بأنها ستكشف عن المنتج الجديد خلال العام المقبل، إليكم أبرز المزايا المتوقعة في أول منتج من نوعه لشركة آبل.

- معالج جديد

- كاميرات متعددة لالتقاط الصور والفيديوهات

- مزايا متقدمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء البصري

- تحكم صوتي عبر سيري

- مكبرات صوت مدمجة

- إمكانية الاتصال مع آيفون

- مزايا تتعلق بالصحة

- تتوفر بتصاميم متعددة

- تفاصيل حول بعض المزايا

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نظارات آبل في عام 2026، مع توفرها في الأسواق بحلول 2027، وعلى الرغم من أن هذه النسخة الأولى لن تحتوي على شاشة مدمجة، تشير التقارير إلى أن آبل تعمل بالفعل على نسخة أعلى تتمتع بشاشة مدمجة كإصدار فاخر لاحق.

وعلى الرغم من تأخر آبل في دخول سوق النظارات الذكية مقارنة بالمنافسين، إذا تمكنت من تقديم التكامل المثالي مع الآيفون، فقد يكون هذا المنتج أحدث مثال على استراتيجية آبل ليس أول من يدخل السوق، لكن الأفضل.

