الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الفيضانات في سريلانكا تحصد أرواح ما يقرب من 200 شخص

أ ش أ

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في سريلانكا اليوم، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى 193 قتيلا على الأقل، فضلا عن فقدان 228 آخرين.

وذكرت الهيئة - وفقا لما نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تدمير أكثر من 25 ألف منزل، ما أسفر عن نزوح 147 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وقد تم نشر قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب عمال مدنيين ومتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة.

وكان الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، قد أعلن حالة الطوارئ، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات، وكانت الهند أول من استجاب، فأرسلت إمدادات إغاثة وطائرتي هليكوبتر مع طاقمهما لتنفيذ مهام الإنقاذ، كما أرسلت باكستان فرق إنقاذ، وأعلنت اليابان عزمها إرسال فريق لتقييم الاحتياجات العاجلة، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.

ويعد هذا الإعصار أخطر كارثة طبيعية تشهدها سريلانكا منذ عام 2017، عندما أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة أكثر من 200 شخص وشردت مئات الآلاف.

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

