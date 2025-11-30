الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة

أعرب الأمير ويليام أمير ويلز عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين التقى بهم ، والذين تم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة لتلقي رعاية طبية متخصصة.



وأكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية ، في بيان لها اليوم /الأحد/ ، وصول خمسين طفلاً وعائلاتهم المباشرة إلى بريطانيا لتلقي العلاج يوم 21 نوفمبر الجاري.



وأفاد قصر كنسينجتون بأن الأمير ويليام زار عددا من الأطفال من غزة الذين يعانون من أمراض خطيرة ويتلقون العلاج داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا .. بحسب صحيفة /إندبندنت/ البريطانية اليوم.



وقال متحدث باسم قصر كنسينجتون : "التقى أمير ويلز مؤخرا بعدد قليل من أطفال غزة الذين يتلقون حاليا رعاية طبية متخصصة في المملكة المتحدة .. أراد الأمير أن يمنح لحظة من الراحة لهؤلاء الصغار الذين عانوا من تجارب لا ينبغي لأي طفل أن يواجهها".



وأشار المتحدث إلى أن الأمير ويليام قدم امتنانه العميق لفرق هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي قدمت رعاية استثنائية خلال هذه الفترة العصيبة، وأعرب عن تأثره بشجاعة الأطفال وعائلاتهم، وتفاني الفريق الذي يدعمهم باحترافية وإنسانية عالية.



وسبق للأمير ويليام أن التقى بأطفال فلسطينيين خلال زيارة عام 2018 لمخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس /السبت/ : "عملت الحكومة مع شركائها لتنفيذ عمليات إجلاء طبي من غزة إلى المملكة المتحدة خلال فصل الخريف ، يتلقى خمسون مريضا وأفراد أسرهم المباشرين الآن الرعاية في بيئة آمنة ومرحب بها".

