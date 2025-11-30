قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثمركم للقداسة.. تأمل جديد للأنبا ميخائيل في الاجتماع العام بحلوان
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
رياضة

الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026

رئيس الاتحاد الدولي للرماية
رئيس الاتحاد الدولي للرماية
محمد سمير

حققت بطولة العالم للرماية (مسدس، بندقية – القاهرة ٢٠٢٥)، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر الجاري، نجاحاً استثنائياً وغير مسبوق، لترسّخ مصر مكانتها كواحدة من أهم الدول القادرة على تنظيم أقوى الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وميادين رماية على أعلى مستوى داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة.

وفي رسالته، وجّه لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، تهنئة خاصة إلى اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، تقديراً للنجاح التنظيمي المتميز للبطولة والتغطية الإعلامية العالمية والمحلية، وإدارة الاتحاد المصري للرماية لكافة منافسات البطولة بكفاءة عالية، بما يعكس القدرات التنظيمية الكبرى للدولة المصرية وريادتها في هذه الرياضة على المستوى الدولي.

كما وجّه الاتحاد الدولي للرماية خالص شكره وتقديره إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، وذلك تقديراً للدعم الكبير الذي قدمته هذه المؤسسات لإنجاح البطولة، ولجهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير كل مقومات التنظيم الاحترافي الذي انعكس بشكل مشرف أمام العالم.

كما أبدت الوفود المشاركة من الدول تقديرها العميق لمصر على حسن الاستقبال وروعة التنظيم وكرم الضيافة، مؤكدين أن ما شاهدوه من تجهيزات عالية المستوى وميادين عالمية وإدارة احترافية يعكس نقلة نوعية في تنظيم بطولات الرماية الدولية.

وبناءً على هذا النجاح الباهر، أعلن الاتحاد الدولي للرماية إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية للناشئين ٢٠٢٦ إلى مصر، لتقام في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من ١٩ حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٦، في خطوة جديدة تعكس حجم الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية واتحادها الوطني للرماية.

ويؤكد هذا القرار العالمي أن مصر تتصدر طليعة الدول في تنظيم بطولات الرماية، بما تمتلكه من ميادين عالمية وبنية تحتية متقدمة وتنظيم احترافي يليق بمكانتها القارية والدولية.

وبهذا الإنجاز، تواصل مصر ترسيخ موقعها كعاصمة للرياضات الدولية ووجهة مفضلة لاستضافة أهم بطولات الرماية في العالم.

