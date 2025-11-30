وزير الإسكان يتابع الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء والتعامل مع موسم الأمطار بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على الثروة العقارية.

وتابع وزير الإسكان على نتائج الجولات الميدانية لمسئولي الوزارة بمحطات الصرف الصحي والمياه وأعمال المرافق بالمدن الجديدة، وشدد على ضرورة وجود فرق عمل متخصصة لسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية، وزيادة مياه الأمطار، مع ضرورة توافر المعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل، بالإضافة إلى أهمية المراجعة الدورية لمصارف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحى، للتأكد من تطهيرها، وجاهزيتها.

التنسيق الدائم مع الجهات المعنية

وأكد وزير الإسكان، أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية مثل إدارة الحماية المدنية، هيئة الإسعاف، شركات توزيع الكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان التدخل السريع للتعامل مع الأزمات، وتكثيف أعمال تطهير مصارف الأمطار والمطابق الرئيسية للصرف الصحي لضمان استيعاب كميات المياه الزائدة وتصريفها بشكل آمن وسريع، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتجنب أي أزمات قد تؤثر على سير المرافق أو حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تفقد مسئولو الإسكان وعدد من أجهزة مدن (الشروق، الشيخ زايد، مدينة القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة ، مدينة أسيوط الجديدة ، الفيوم الجديدة) محطات رفع الصرف الصحي ومعدات شركات الصيانة وأجهزة المدن الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب وتابعوا أعمال الصيانة الدورية والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل دون أي معوقات، وضبط منسوب أغطية البلاعات وغرف صرف الأمطار لضمان كفاءة التشغيل خلال فصل الشتاء وتجنب تجمعات المياه.

كما شملت الأعمال تطهير بلاعات الصرف والمطر، ومعالجة النقاط الحرجة لضمان انسيابية حركة المياه وتحسين كفاءة التصريف، إضافة إلى تركيب أغطية جديدة للبلاعات بعدد من أحياء ومناطق المدن ضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، إلى جانب تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء لضمان استمرارية التشغيل في حالات الطوارئ، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة، فضلًا عن تنفيذ تدريبات عملية للعمالة الفنية بشركات الصيانة لرفع كفاءتهم في التعامل مع المواقف الطارئة، ورفع المخلفات والرواسب لضمان انسيابية تصريف المياه وعدم حدوث انسدادات، وصيانة سيارات الكسح والشفاطات والمعدات الميدانية لضمان جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي طارئ.