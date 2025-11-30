قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة

جانب من الجولة الميدانية
جانب من الجولة الميدانية
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء والتعامل مع موسم الأمطار بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على الثروة العقارية.

وتابع وزير الإسكان على نتائج الجولات الميدانية لمسئولي الوزارة بمحطات الصرف الصحي والمياه وأعمال المرافق بالمدن الجديدة، وشدد على ضرورة وجود فرق عمل متخصصة لسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية، وزيادة مياه الأمطار، مع ضرورة توافر المعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل، بالإضافة إلى أهمية المراجعة الدورية لمصارف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحى، للتأكد من تطهيرها، وجاهزيتها.

 التنسيق الدائم مع الجهات المعنية

وأكد وزير الإسكان، أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية مثل إدارة الحماية المدنية، هيئة الإسعاف، شركات توزيع الكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان التدخل السريع للتعامل مع الأزمات، وتكثيف أعمال تطهير مصارف الأمطار والمطابق الرئيسية للصرف الصحي لضمان استيعاب كميات المياه الزائدة وتصريفها بشكل آمن وسريع، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتجنب أي أزمات قد تؤثر على سير المرافق أو حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تفقد مسئولو الإسكان وعدد من أجهزة مدن (الشروق، الشيخ زايد، مدينة القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة ، مدينة أسيوط الجديدة ، الفيوم الجديدة) محطات رفع الصرف الصحي ومعدات شركات الصيانة وأجهزة المدن الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب وتابعوا أعمال الصيانة الدورية والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل دون أي معوقات، وضبط منسوب أغطية البلاعات وغرف صرف الأمطار لضمان كفاءة التشغيل خلال فصل الشتاء وتجنب تجمعات المياه.

كما شملت الأعمال تطهير بلاعات الصرف والمطر، ومعالجة النقاط الحرجة لضمان انسيابية حركة المياه وتحسين كفاءة التصريف، إضافة إلى تركيب أغطية جديدة للبلاعات بعدد من أحياء ومناطق المدن ضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، إلى جانب تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء لضمان استمرارية التشغيل في حالات الطوارئ، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة، فضلًا عن تنفيذ تدريبات عملية للعمالة الفنية بشركات الصيانة لرفع كفاءتهم في التعامل مع المواقف الطارئة، ورفع المخلفات والرواسب لضمان انسيابية تصريف المياه وعدم حدوث انسدادات، وصيانة سيارات الكسح والشفاطات والمعدات الميدانية لضمان جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية محطات الصرف الصحي الفيوم الجديدة رفع المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 417 شخصا

السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية

مهند العكلوك: إسرائيل تحولت إلى قوة إبادة جماعية.. والعالم مطالب بإنهاء الاحتلال

نتنياهو

نتنياهو بعد طلب العفو: الإدلاء بشهادتي ثلاث مرات أسبوعيا مطلب مستحيل

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد