رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نفسي أتوقف عن كل حاجة.. محمود سعد يكشف عن نيته فى الاعتزال

محمود سعد
محمود سعد
أحمد إبراهيم

نشر الإعلامي محمود سعد ، مقطع فيديو عبر موقع على التواصل الاجتماعي انستجرام يجيب فيه على تساؤل "أنت ليه لسه بتشتغل ؟. 

وقال محمود سعد : دا السؤال اللي دايما بفكر فيه، أنا كان عندي أفكار أساسية إن الواحد بييجي عند مرحلة معينة بيكن بعدها كنت أتمني يطول العمر وأعيش حواليك ، كنت أتمني لما أكبر أكون متفرغ لأمر أخر غير الشغل ، غير الكاميرا وغير التصوير وغير الكتابة، كنت أحب ابقي في حالي وأعمل الحاجة اللي كنت بحبها وأنا صغير وإخلص ليها اكتر ، كنت هقول لنفسي لي دي رغبتك الحقيقية ، وهل انت صادق ولا أنت بتقول لنفسك كدا وبردو بتشتغل ، لدرجة إن الواحد ساعات مش بيكون فاهم نفسه ولا أي الحكاية؟؟. 

محمود سعد : نفسي جدا أتوقف عن كل حاجة 

وأضاف محمود سعد : “أنا نفسي جدا أتوقف عن كل حاجة وأعمل حاجة واحدة بحبها ، وهي مش مسألة الحلال والحرام ، والجنة والنار ، بس أنا بحب قعدة الجامع جدا ومن أجمل الحاجات التي تطربني هي صوت الأذان ، لذلك بكون حريص أي حتة أسكن فيها يكون قريب مني جامع عشان أسمع صوت الأذان ، وهي مش مسألة إني متدين بالعكس أنا بعمل أخطاء وبعمل كل حاجة بس أنا بحبه وإتربيت عليه من وأنا صغير لأن كان في جمب بيتنا زمان شيخ بيأذن في الجامع كأنه معايا جوا البيت”.

وأوضح محمود سعد : “طب لي مبعملش كدا ، جايز عشان ظروف المعيشة ولكن السؤال دا دايما بسأله لنفسي ، طب هل أنا بحب الكاميرا ، لا ، طب هل أنا بحب أطلع في التليفزيون ، لا ، يبقيهو أنا بكذب علي نفسي ، لا أنا صادق مع نفسي ،هل حد من المشاهدين عنده نفس الافكار دي ؟ 

وأشار محمود سعد حديثه : “اللي يعرفني كويس يعرف إني معنديش أي متطلعات طبقية، مثلا معنديش الرغبة أركب مركب او أتعشي برة أو أسافر أنا الحمدلله مقتدر بس أنا مش عايز كدا”.

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 417 شخصا

السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية

مهند العكلوك: إسرائيل تحولت إلى قوة إبادة جماعية.. والعالم مطالب بإنهاء الاحتلال

نتنياهو

نتنياهو بعد طلب العفو: الإدلاء بشهادتي ثلاث مرات أسبوعيا مطلب مستحيل

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

