نفسي أتوقف عن كل حاجة.. محمود سعد يكشف عن نيته فى الاعتزال

نشر الإعلامي محمود سعد ، مقطع فيديو عبر موقع على التواصل الاجتماعي انستجرام يجيب فيه على تساؤل "أنت ليه لسه بتشتغل ؟.

وقال محمود سعد : دا السؤال اللي دايما بفكر فيه، أنا كان عندي أفكار أساسية إن الواحد بييجي عند مرحلة معينة بيكن بعدها كنت أتمني يطول العمر وأعيش حواليك ، كنت أتمني لما أكبر أكون متفرغ لأمر أخر غير الشغل ، غير الكاميرا وغير التصوير وغير الكتابة، كنت أحب ابقي في حالي وأعمل الحاجة اللي كنت بحبها وأنا صغير وإخلص ليها اكتر ، كنت هقول لنفسي لي دي رغبتك الحقيقية ، وهل انت صادق ولا أنت بتقول لنفسك كدا وبردو بتشتغل ، لدرجة إن الواحد ساعات مش بيكون فاهم نفسه ولا أي الحكاية؟؟.

محمود سعد : نفسي جدا أتوقف عن كل حاجة

وأضاف محمود سعد : “أنا نفسي جدا أتوقف عن كل حاجة وأعمل حاجة واحدة بحبها ، وهي مش مسألة الحلال والحرام ، والجنة والنار ، بس أنا بحب قعدة الجامع جدا ومن أجمل الحاجات التي تطربني هي صوت الأذان ، لذلك بكون حريص أي حتة أسكن فيها يكون قريب مني جامع عشان أسمع صوت الأذان ، وهي مش مسألة إني متدين بالعكس أنا بعمل أخطاء وبعمل كل حاجة بس أنا بحبه وإتربيت عليه من وأنا صغير لأن كان في جمب بيتنا زمان شيخ بيأذن في الجامع كأنه معايا جوا البيت”.

وأوضح محمود سعد : “طب لي مبعملش كدا ، جايز عشان ظروف المعيشة ولكن السؤال دا دايما بسأله لنفسي ، طب هل أنا بحب الكاميرا ، لا ، طب هل أنا بحب أطلع في التليفزيون ، لا ، يبقيهو أنا بكذب علي نفسي ، لا أنا صادق مع نفسي ،هل حد من المشاهدين عنده نفس الافكار دي ؟

وأشار محمود سعد حديثه : “اللي يعرفني كويس يعرف إني معنديش أي متطلعات طبقية، مثلا معنديش الرغبة أركب مركب او أتعشي برة أو أسافر أنا الحمدلله مقتدر بس أنا مش عايز كدا”.