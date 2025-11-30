برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة

أطلق برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد تحذيرًا عاجلًا بشأن الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي، في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس، بأن ملايين السودانيين على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه مأساة السودان يومًا بعد يوم، فيما تحولت الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، مع تجاوز عدد النازحين واللاجئين أربعة عشر مليون شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وكان السفير كينتارو ميزوتشي، القائم بأعمال سفير اليابان لدى السودان، قد قال إن الحرب المندلعة في السودان خلفت أزمات إنسانية هي الأسوأ في تاريخها الحديث، مشيرًا إلى أن المدنيين هم الطرف الأكثر تضررًا من استمرار القتال، سواء عبر موجات النزوح الواسعة أو الانهيار الكبير في مستوى الخدمات الصحية والمعيشية.