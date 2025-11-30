الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل

أعلنت محافظة الجيزة تفاصيل تعريفة الركوب الخاصة بالسيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، ضمن خطة الإحلال التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين.

وقال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، إن قيمة أجرة الركوب للسيارة الجديدة ستكون 15 جنيهًا، مشيرًا إلى أن التعريفة تم تحديدها بما يتوسط بين أجرة التوكتوك من جهة، وأجرة الميكروباص أو التاكسي من جهة أخرى، لتكون مناسبة وفي متناول جميع المواطنين.

وأشار مرعي إلى آلية استبدال التوكتوك بالسيارة الجديدة، موضحًا أنه تم إنشاء منظومة لشراء التوكتوك المستعمل من قبل التجار والشركات بأسعار عادلة تتوافق مع السوق.

وأضاف أنه بعد بيع التوكتوك يمكن للمواطنين شراء السيارة الجديدة نقدًا أو بالتقسيط عبر أنظمة التمويل المتاحة لدى البنوك والشركات المتخصصة، بما يسهل عملية الاقتراض.

وأكد المسؤول أن المحافظة نسقت مع الجهات المعنية لتوفير تسهيلات لسائقي التوكتوك، بحيث تكون أقساط شراء السيارة الجديدة ميسرة، وإجراءات الترخيص سهلة مع إدارة المرور، لضمان انتقالهم إلى السيارة الجديدة بسلاسة ويسر.