نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة

التوكتوك
التوكتوك
عبد العزيز جمال

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الانضمام لمنظومة إحلال مركبات التوكتوك واستبدالها بالسيارة الحضارية الصغيرة يظل قرارًا اختياريًا في مرحلته الأولى، إلا في حالة واحدة فقط.

وكشف المحافظ عن هذه الحالة والتي تشمل مخالفة قائد التوكتوك والسير في الشوارع الرئيسية الممنوع تواجده بها، حيث أوضح المحافظ أن التوكتوك الذي يتم ضبطه في هذه الحالة سيتم التحفظ عليه مباشرة ولن يتم الإفراج عنه إلا بعد التزام صاحبه بالانضمام رسميًا لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية المعتمدة التي أعلنت عنها المحافظة ضمن خطتها الشاملة للتطوير.

انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم

اجتماع موسع لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال لقاء موسع جمعه بعدد من الصحفيين مساء السبت، حيث استعرض المحافظ آخر مستجدات العمل التنفيذي داخل المحافظة وناقش أبرز الملفات المطروحة وعلى رأسها تطبيق منظومة إحلال التوكتوك، وأوضح المحافظ أن الهدف من تطبيق هذه الخطة هو تحقيق سيولة مرورية أكبر داخل الأحياء والقرى والمراكز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وجود وسيلة نقل حضارية وخاضعة لرقابة وترخيص كامل.

الإجبار يبدأ عند عدم الترقيم أو السير في الطرق الممنوعة

وأوضح النجار أن المرحلة الأولى لمنظومة الإحلال ستكون اختيارية بالكامل لأصحاب التوكتوك، لكنها ستتحول إلى إلزامية في حالتين فقط، الأولى هي عدم قيام قائد التوكتوك بعدم ترقيم مركبته وفق مشروع الترقيم المعتمد بالمحافظة، والثانية هي سيره في الطرق الممنوعة وخاصة الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، مؤكدا أن أي توكتوك يتم ضبطه في هذه الشوارع سيتم التحفظ عليه ولن يتم تسليمه مرة أخرى إلا بعد استبداله رسميًا بالسيارة الحضارية الجديدة.

خطوات متتابعة لتطوير النقل الصغير في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة خلال الفترات الأخيرة سلسلة من التحركات المكثفة لتطوير منظومة النقل الصغير، بداية من مشروع ترقيم التوكتوك الذي استهدف ضبط حركة المركبات وتقنين أوضاعها ومنح الجهات المختصة القدرة على تتبعها وتحديد العاملين عليها لضمان مزيد من الأمان والانضباط، بالإضافة إلى تحديد تسعيرة موحدة للأجرة داخل القرى، بما يسهم في منع الاستغلال وتحقيق العدالة للمواطنين، وصولًا إلى إعلان اعتماد سيارة جديدة كبديل حضاري وآمن يحل تدريجيًا محل مركبات التوكتوك التقليدية.

السيارة البديلة.. رؤية جديدة لشوارع أكثر تنظيمًا

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية للتوكتوك بعد تزايد المشكلات المرتبطة به، سواء ما يتعلق بإعاقة الحركة المرورية أو عدم توافر البيانات الكاملة عن قائديه، وهو ما يؤثر سلبًا على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز، مضيفًا أن الخطة الجديدة تتجه لاستبدال التوكتوك بسيارات صغيرة حضارية تحقق قدرًا أعلى من الأمان والانضباط وتوفر وسيلة نقل مناسبة للمواطنين.

بدء التنفيذ في الهرم والعجوزة وأكتوبر كمرحلة أولى

وأكد محافظ الجيزة أن تطبيق منظومة الإحلال سيبدأ كمرحلة أولى في أحياء الهرم والعجوزة ومدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، على أن يتم تقييم التجربة ميدانيًا لرصد الملاحظات ومعالجتها قبل التوسع في التطبيق تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة، وذلك في إطار خطة أشمل للنقل الحديث تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

