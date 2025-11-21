مواصفات السيارة الجديدة بديل التوكتوك .. تنطلق فى الجيزة قريبا

يبحث عدد كبير من المواطنون عن مواصفات السيارة الجديدة بديل التوكتوك، والتي اعلنت محافظة الجيزة بدء تنفيذ خطة لاستبدال مركبات التوك توك بوسائل نقل حضارية صغيرة ضمن منظومة حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين.

وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان القرار جاء بعد دراسات موسعة اكدت تزايد المشكلات الناجمة عن انتشار التوك توك وفي مقدمتها تعطيل الحركة المرورية وصعوبة حصر البيانات الخاصة بالعاملين عليه وهو ما ادى الى ضعف الانضباط داخل الاحياء والمراكز.

المرحلة الاولى من تطبيق المنظومة ستنطلق خلال ايام

واوضح المحافظ ان المرحلة الاولى من تطبيق المنظومة ستنطلق خلال ايام في احياء الهرم والعجوزة ومدن اكتوبر وحدائق اكتوبر بهدف تقييم التجربة ميدانيا ومعالجة اي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيا على باقي قطاعات المحافظة.

واشار النجار الى ان المركبة البديلة عبارة عن سيارة صغيرة تمثل خيارا اقتصاديا مناسبا وبديلا حضاريا للتوك توك وتمتاز بقدرتها على الحركة في الشوارع الضيقة واعتمادها على الغاز الطبيعي والبنزين بمدى يصل الى نحو خمسمائة وخمسين كيلومترا لكل خزان.

كما شدد على ان المركبة مرخصة رسميا كسيارة اجرة ما يمنع قيادتها من قبل صغار السن ويعزز مستويات الامان.

واكد المحافظ انه سيتم تحديد تعريفة ثابتة للمركبات مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة لضمان سهولة التعرف على المركبات وتحقيق رقابة فعالة على المنظومة.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع اللجنة المختصة التي استعرضت اليات تنفيذ المنظومة وناقشت توفير حوافز للراغبين في التحول الى النموذج الجديد بما في ذلك برامج تمويل وتسهيلات في السداد للحصول على المركبة البديلة دعما لتوسيع نطاق المشاركة.

واختتم النجار مؤكدا حرص المحافظة على تطوير منظومة النقل الخفيف وتحسين الانضباط المروري مشيرا الى ان فرق المتابعة الميدانية ستتابع خطوات التنفيذ لضمان نجاح التجربة ودعم تحسين المظهر الحضاري للجيزة.

المركبة البديلة سيارة صغيرة اقتصادية وحضارية

مواصفات السيارة الجديدة بديل التوكتوك

حصلت السيارة الجديدة على شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار «E-Mark» الأوروبية.

تعمل بمحرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي.

تبلغ قدرة المحرك ما يعادل 13 حصانا.

70 كيلومترا السرعة القصوى للسيارة الجديدة في الساعة

تتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها 4 عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب، وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

المركبة حاصلة على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

40 لترا سعة خزان الغاز الطبيعي في السيارة.

السيارة مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية.