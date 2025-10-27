تعدى على سائق توكتوك .. القبض على بلطجى في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاح أبيض وممارسة أعمال البلطجة تجاه آخر بإحدى المناطق بالجيزة.

تعدى على سائق توكتوك

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه سائق مركبة "توك توك" – مقيم بالجيزة وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 / الجارى أثناء سيره بأحد الشوارع بالجيزة حدثت مشادة بينه وبين شخص آخر لرفضه توصيله بالمركبة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإستولى منه على مبلغ مالى وتدخل المارة للفض بينهما وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لوجود علاقة جيرة بينهما.

وأمكن ضبط الأخير (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) وبحوزته (فرد خرطوش - سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.