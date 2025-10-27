حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي

كشفت أسرة الطفل سليم محمد عبدالباسط، حقيقة العثور على جثة الطفل داخل بالوعة الصرف الصحى حيث أكدت أن الطفل لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وناشدت والدة الطفل الأهالي والأجهزة الأمنية بمساعدتها في العثور على نجلها، الذي تغيب منذ ساعات بمنطقة إسكو بشبرا الخيمة.

وقالت والدة الطفل ان كل الأخبار اللي بتقول إنهم لقوا ابني مش صحيحة .. ابني لسه مش لاقيينه، ساعدوني أرجع سليم.

وكانت أسرة الطفل، قد زعمت سقوطه في إحدى بالوعات الصرف الصحي بالمنطقة، ما دفع الأهالي إلى إطلاق حملات بحث عنه.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكان الطفل، بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والمرافق المحلية، فيما تستمر مناشدات الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي للعثور عليه في أسرع وقت.