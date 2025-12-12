كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد

قال الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الكلاب الضالة ظاهرة مجتمعية صدر بشأنها القانون 2023 المعني بكلاب الشوارع وكيفية التعامل معها.

وأضاف الحسيني عوض، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تتخذ التدابير مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية والزراعة، ووضع آليات وضوابط للتعامل مع كلاب الشوارع.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أراض لإيواء الكلاب بعيدا عن الكتلة السكنية في منطقة تابعة للتبين بجوار المدفن الصحي، وسيكون المكان بمثابة عيادة أو مستوصف سيتم جمع الكلاب فيها للكشف عليها، والكلب المريض سيتم عزله، والكلب السليم سيتم تحصينه وإعادة إطلاقه مرة أخرى.