محافظة القاهرة تخصص قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين يهدف إلى إقامة مكان لايواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان .

وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبنى الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.