كل ما يجب معرفته عن انتخابات النواب بالدوائر الثلاثين الملغاة

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة إنفوجرافات جديدة من المحتوى التوعوي الذي تنشره الوزارة بمناسبة #انتخابات_مجلس_النواب ٢٠٢٥، بعنوان "الانتخاب حق وواجب احرص على المشاركة واختيار من يمثلك.. كل ما يجب معرفته عن التصويت في الدوائر الثلاثين التي يعاد إجراء الانتخابات فيها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجه باستمرار توعية المواطن بالإجراءات التي تصاحب العملية الانتخابية، وإطلاعه على كل التفاصيل والمستجدات، وتقديم كل المعلومات التي يحتاجها في كل مرحلة، وتقديم محتوى معلوماتي مبسط مع كل قرار جديد، سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات، أو القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة، فضلًا عن تقديم معلومات كافية وبأسلوب بسيط بشأن حقوقه وواجباته، وما يتعين عليه القيام به، حتى يتسنى له المشاركة في الاستحقاق بكل وعي، ويستطيع اختيار من يمثله عن قناعة ووعي كاملين.

وتقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا المحتوى بالتزامن مع بدء إعادة الانتخاب في الدوائر الثلاثين الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام قضائية، لتواصل تقديم مادة دسمة من المعلومات في هذا الشأن، والتي بدأت مع بدء أول إجراءات العملية الانتخابية.