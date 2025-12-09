قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
أخبار البلد

المصريون بإيطاليا يصوتون في انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني
أ ش أ

واصل المصريون في إيطاليا التصويت اليوم بمقار السفارة المصرية بروما والقنصلية العامة بميلانو في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج وفق الجدول الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.


وبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت إيطاليا لأبناء الجالية المصرية وسط أجواء تنظيمية متميزة في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج بدوائر الإعادة في انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة بالخارج.


ووفرت السفارة المصرية في روما والقنصلية العامة بميلانو كافة التسهيلات الفنية والتنظيمية اللازمة للمواطنين لضمان سهولة وسلاسة إجراءات التصويت، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.


وحرصت على تعريف المواطنين بموعد الاستحقاق الانتخابي من خلال صفحتي السفارة والقنصلية العامة في ميلانو على مواقع التواصل الاجتماعي، والإجراءات المنظمة لعملية التصويت.


وتجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي 8 و9 من شهر ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

