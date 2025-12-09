قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة بالخارج في انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
أ ش أ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع لجان الاقتراع خارج البلاد على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا، قد فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، وكان آخرها اللجنة الانتخابية بمقر القنصلية العامة المصرية بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.


وأشار المستشار أحمد بنداري ، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم ، إلى انتهاء اليوم الانتخابي الثاني والأخير في 31 لجنة اقتراع خارج البلاد بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات، حيث بدأت بها على الفور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها ورصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين، في ما لا تزال العملية الانتخابية مستمرة بداخل 108 لجنة اقتراع.


وقال إن هناك العديد من وكلاء المرشحين في هذه الجولة الانتخابية، يتواجدون في عدد من الدول العربية ، حيث تُجرى انتخابات الخارج، وأنهم سيتسلمون نماذج الحصر العددي الصادرة عن لجان الاقتراع في نهاية أعمال تلك اللجان والتي تُبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

الظروف المُناخية السيئة لم تمنعهم من النزول

وأعرب المستشار أحمد بنداري عن تقديره الكبير للمواطنين المصريين في الخارج والذين شاركوا في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الظروف المُناخية السيئة في العديد من الدول التي يتواجدون فيها، لم تمنعهم من النزول والتوجه إلى لجان الاقتراع، والمشاركة والإدلاء بأصواتهم.


من ناحية أخرى، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء هذه الجولة الانتخابية داخل البلاد، والتي ستبدأ صباح غد الأربعاء وتستمر على مدى يومين متتاليين، مشيرا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية يبلغ 2372 لجنة، ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونا و 43 ألفا و 297 ناخبا يتوزعون على المحافظات العشر التي تُجرى الانتخابات بها في 30 دائرة انتخابية تضم 58 مقعدا.


وتوجه المستشار أحمد بنداري بكلمة إلى الناخبين داخل مصر قائلا : "ونحن على بُعد ساعات قلائل من بدء الاقتراع في الداخل، نتطلع إليكم لأن تُكملوا ما بدأتُموه، بالنزول والمشاركة .. إن الانتخابات ليست مجرد عملية إجرائية، وإنما هي في مظهرها وجوهرها، أساس الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ استقرار بلادنا عبر تحقيق التوازن الدستوري بين السلطات، وتُجدد دماء المؤسسات وتُصحح مسيرة عملها".


وأضاف : "الانتخابات حق أصيل للمواطن، يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة في اختيار ممثلي الأمة الذين سيتولون التشريع والرقابة، ويُذكرهم بألا يحيدوا عن مصالح الشعب".


وتأتي قائمة الدوائر المُلغاة على النحو التالي :


أولا : محافظة الجيزة
الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر.


ثانيا : محافظة الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس.


ثالثا: محافظة المنيا
الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس.


رابعا: محافظة أسيوط
الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة

 مركز أبو تيج.
خامسا: محافظة الوادي الجديد
الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة.


سادسا: محافظة سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا.


سابعا: محافظة الأقصر

الدائرة الأولى قسم الأقصر- الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا.


ثامنا: محافظة أسوان
الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو.


تاسعا: محافظة الإسكندرية 
الدائرة الأولى قسم أول المنتزه.


عاشرا : محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.

الوطنية للانتخابات مجلس النواب لجان الدوائر المُلغاة

