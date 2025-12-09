إجازة لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته باعتبار يومي الأربعاء والخميس القادمين إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الانتخابات البرلمانية والمقرر انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى منها يومى 10 و 11 ديسمبر الحالى .

ووجه المحافظ مسئولى مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية تضمن حسن سير المناهج وعدم حدوث أى تأخير فيها مع متابعة التطبيق الفعلى لذلك بجميع المدارس المعنية.

انتخابات

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة على إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الماراثون الانتخابى الذى سيجرى داخل 3 دوائر انتخابية تضم مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة وبإجمالى ١٥٢ لجنة فرعية .

وأوضح أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تشمل ٥٤ لجنة فرعية حيث تبلغ طاقتها التصويتية عدد ٤١٧٨٥١ ناخبا، فيما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية ٨١٧٤٥ ناخبا، بينما تشمل الدائره الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٣٣٧١٣٥ ناخبا ، وأوضح محافظ أسوان أنه فى حالة الإعادة لهذه الجولة من الإنتخابات ستكون يومى 3 و 4 يناير وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات .