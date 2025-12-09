محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية استعدادًا لجولة الإعادة لمجلس النواب.. شاهد

قبل ساعات من إنطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب والمقرر لها يومى 10 و 11 ديسمبر الجارى .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين.

حيث أطمئن الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والقيادات التنفيذية والتعليمية المختصة ، على التجهيزات المتنوعة التى ستشهدها اللجان الإنتخابية للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى 152 لجنة فرعية داخل 3 دوائر إنتخابية هى أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة .

الانتخابات

وشدد المحافظ على أهمية أن ينتهى دور الأجهزة التنفيذية من مسئولى المحليات يقف عند التجهيز والإعداد اللوجيستى الجيد للجان الإنتخابية والإستراحات المختلفة ، لأن الجميع كجهاز تنفيذى يقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز حيث أن الهدف هى تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى مع هذه الجهود تم عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية للتوعية بضرورة النزول والمشاركة فى الإنتخابات ، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقيادات الطبيعية والشعبية ، لافتاً إلى أن ذلك يساهم فى تحقيق التكاتف بين كافة قوى المجتمع لتحفيز وتشجيع المواطنين لتحقيق المشاركة الإيجابية فى هذا الإستحقاق الدستورى .