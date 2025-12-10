مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل

قال المهندس مجدي درويش، العضو المنتدب للشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، إن مشروع المركز الطبي المصري في جامبيا يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور مصر في دعم التنمية في غرب إفريقيا.

وأضاف “درويش”، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لمصر تاريخًا طويلًا من المشروعات التنموية في إفريقيا، لكن غرب القارة شهد فترة من التراجع في هذا المجال. وأوضح أن إنشاء المستشفى أصبح علامة مميزة في جامبيا، حيث يعكس ثقة السكان في الأطباء المصريين والأدوية المصرية المستخدمة فيه، مؤكدًا أن المشروع سيؤثر إيجابيًا على العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، كما يعزز مجالات السياحة العلاجية لمن يرغب في تلقي العلاج في مصر.

وتطرّق درويش إلى تعاون المواطنين في جامبيا خلال مراحل بناء المستشفى، مشيدًا بصبرهم ودعمهم طوال فترة تنفيذ المشروع، واصفًا هذا الإنجاز بأنه حلم تحقق بفضل تعاونهم.

وأوضح المهندس مجدي درويش أن الشركة المصرية الأفريقية لا تقتصر على المشروعات الطبية، بل توسعت أيضًا في مجالات أخرى، أبرزها قطاع الدواجن، حيث تم إنشاء مزرعة لإنتاج البيض في جامبيا تعمل منذ أربع سنوات، وبلغ إنتاجها الحالي أكثر من 10 ملايين بيضة سنويًا، مع وجود خطط لزيادة الإنتاج إلى 35 مليون بيضة منتصف عام 2026، وهو رقم يكفي لتلبية احتياجات البلاد.